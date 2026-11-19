Il-76 được Liên Xô phát triển như một máy bay vận tải quân sự hạng nặng, nhưng sau khi được xuất khẩu, dòng máy bay này đã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Nga, Trung Quốc và Ấn Độ là 3 quốc gia tiêu biểu cho quá trình đó. Mỗi nước không chỉ sử dụng Il-76 để vận chuyển hàng hóa mà còn phát triển hoặc tiếp nhận những biến thể chuyên dụng dựa trên cùng nền tảng.

Đối với Nga, Il-76 là thành phần chủ lực trong lực lượng vận tải hàng không quân sự. Máy bay đảm nhiệm việc vận chuyển binh sĩ, phương tiện, đạn dược và trang thiết bị giữa các căn cứ trên lãnh thổ rộng lớn.

Nga còn phát triển Il-76MD-90A để thay thế dần các máy bay cũ, đồng thời sử dụng nền tảng này cho chương trình máy bay tiếp dầu Il-78M-90A và các hệ thống chuyên dụng khác.

Trung Quốc tiếp cận Il-76 theo hướng kết hợp vận tải với phát triển năng lực hỗ trợ tác chiến. Không quân Trung Quốc từng sử dụng các máy bay Il-76 nhập khẩu để vận chuyển lực lượng và hàng hóa đường dài.

Khung thân Il-76 còn là nền tảng cho máy bay cảnh báo sớm KJ-2000, được trang bị radar dạng đĩa lớn phía trên thân

. Trung Quốc cũng khai thác máy bay tiếp dầu Il-78, giúp hỗ trợ hoạt động của các máy bay chiến đấu và máy bay tầm xa.

Trong khi đó, Ấn Độ sử dụng Il-76MD cho nhiệm vụ vận tải chiến lược, đặc biệt là đưa quân và trang thiết bị đến các khu vực có địa hình phức tạp.

Máy bay có vai trò hỗ trợ lực lượng hoạt động tại những địa bàn xa, nơi việc vận chuyển bằng đường bộ mất nhiều thời gian.

Ấn Độ còn khai thác Il-78MKI để tiếp dầu trên không và A-50EI phục vụ cảnh báo sớm, giám sát không phận.

Điểm khác biệt nằm ở quy mô và cách tổ chức lực lượng. Nga có nhu cầu vận tải trên lãnh thổ rộng lớn, đồng thời phải duy trì hoạt động ở nhiều khu vực xa.

Trung Quốc sử dụng Il-76 trong giai đoạn mở rộng năng lực vận tải và phát triển các hệ thống hỗ trợ tác chiến trên không. Ấn Độ coi đây là phương tiện quan trọng để kết nối các căn cứ và duy trì hậu cần cho lực lượng ở những khu vực khó tiếp cận.

Dù vậy, cả 3 quốc gia đều phải giải quyết vấn đề tuổi đời của các máy bay Il-76 thế hệ cũ.

Nga có chương trình sản xuất phiên bản hiện đại hóa, trong khi Trung Quốc đã phát triển vận tải cơ Y-20 và Ấn Độ cũng phải tính toán phương án thay thế đội bay cũ trong dài hạn.

Il-76 vì thế vừa là một nền tảng chung, vừa phản ánh những lựa chọn khác nhau trong xây dựng năng lực không quân của từng quốc gia.