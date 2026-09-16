Nga, Trung Quốc phản ứng sau khi Mỹ lần đầu thừa nhận có vũ khí trên không gian

Ngày 15/9, Nga kêu gọi không đưa vũ khí lên không gian, sau khi Lực lượng Vũ trụ Mỹ xác nhận lần đầu tiên triển khai “vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo”. “Chúng tôi tin không gian vũ trụ luôn ở trạng thái không có bất kỳ loại vũ khí nào”, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov nói thêm: “Chúng tôi đang trông chờ vào sự hợp lực từ quốc tế để tiếp tục nỗ lực hướng tới việc phi quân sự hóa hoàn toàn không gian”.

Mỹ lần đầu thừa nhận sở hữu vũ khí trong không gian. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo động thái này có thể thúc đẩy quá trình quân sự hóa và một cuộc chạy đua vũ trang ngoài Trái đất. Đồng thời, Trung Quốc phản đối việc “vũ khí hóa không gian, biến nơi đây thành chiến trường cũng như thực hiện cuộc chạy đua vũ trang tại đó”.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng mở rộng năng lực quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh trong không gian”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu tại cuộc họp báo.

Phản ứng của Nga và Trung Quốc được đưa ra sau khi Lực lượng Không gian Mỹ lần đầu tiên thừa nhận sở hữu vũ khí trong không gian.

“Ngày nay, chúng tôi tiếp tục đảm bảo luôn sẵn sàng đối phó với những thách thức từ mối đe dọa đang thay đổi ở bất cứ đâu. Đó là lý do Mỹ hiện có vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng tác chiến liên quân trước hành động thù địch của đối phương. Điều này rất quan trọng từ góc độ răn đe”, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink tiết lộ tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng hôm 14/9.

Tờ Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ thông tin thêm công nghệ do ông Meink đề cập có thể bao gồm khả năng “vô hiệu hóa” vệ tinh của đối phương nếu nó được sử dụng để nhắm mục tiêu vào quân đội hoặc vệ tinh của Mỹ. Không có lệnh cấm quốc tế nào đối với việc triển khai vũ khí trong không gian, miễn là chúng không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập Lực lượng Vũ trụ Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Trump mô tả không gian là “lĩnh vực tác chiến mới nhất của thế giới”. Năm ngoái, ông công bố kế hoạch Golden Dome - hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp được thiết kế để bảo vệ nước Mỹ, bao gồm cả tên lửa đánh chặn đặt trên không gian.