Nga, Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại cuộc hội đàm ở St. Petersburg ngày 21/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược cao của mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời xác định một số lĩnh vực cần tăng cường và mở rộng hợp tác hơn nữa. Hai bên nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng và tài nguyên; khai phá các động lực phát triển mới trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và kinh tế số; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và nhân dân.

Thủ tướng Nga Mishustin nhận định quan hệ giữa hai nước đang ở mức cao chưa từng thấy trong lịch sử. Theo ông, bất chấp những áp lực từ bên ngoài, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Nga và Trung Quốc vẫn ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, trong đó tỷ trọng thanh toán bằng đồng nội tệ giữa hai nước đã đạt gần 100%. Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mang tính chiến lược, bao gồm các mảng dầu khí, than đá và hạt nhân.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng hai nước đã phát huy sự hợp tác năng động và linh hoạt hơn để giảm thiểu tác động từ những bất ổn và biến động bên ngoài, đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn mới với nhiều thành tựu lớn hơn và tốc độ phát triển nhanh hơn.

Số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, trong năm 2025, kim ngạch thương mại Trung - Nga đạt 227,9 tỷ USD, duy trì mức trên 200 tỷ USD năm thứ ba liên tiếp. Thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch thương mại trong 7 tháng đầu năm nay đạt 159,2 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp.

Tại St. Petersburg, Thủ tướng Trung Quốc cũng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó hai bên cũng trao đổi các vấn đề hợp tác song phương cùng quan tâm.