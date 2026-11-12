Nga - Trung hợp tác vì ổn định, an ninh châu Á - Thái Bình Dương

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời câu hỏi của báo giới tại cuộc họp báo thường kỳ trước thềm Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), bà Zakharova cho biết Moskva và Bắc Kinh có lập trường gần gũi, quan điểm tương đồng trong khuôn khổ APEC. Hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ về các vấn đề then chốt của khu vực, đồng thời cùng chủ trương xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Zakharova đánh giá cao công tác tổ chức APEC 2026 của Trung Quốc, cho rằng nhiệm kỳ chủ nhà của Bắc Kinh đến nay diễn ra phong phú và đạt nhiều kết quả. Bà bày tỏ cảm ơn phía Trung Quốc đã tổ chức chu đáo và xây dựng chương trình hợp lý cho một hoạt động đa phương có quy mô và tính chất phức tạp như APEC.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Moskva coi Hội nghị cấp cao APEC sắp tới là cơ hội để trình bày toàn diện các định hướng hợp tác của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển năng động, đồng thời giới thiệu những đóng góp của nền kinh tế Nga đối với quá trình thúc đẩy phát triển của khu vực.

Theo thông tin từ Ban Thư ký APEC, Trung Quốc đăng cai APEC năm 2026 với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, tập trung vào 3 ưu tiên là mở cửa, đổi mới và hợp tác. Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, trong hai ngày 18-19/11.