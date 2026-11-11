Nga trục xuất nhân viên ngoại giao Moldova để đáp trả Chisinau

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Moldova tại Moscow để đưa ra phản ứng về quyết định trục xuất một nhân viên ngoại giao của Nga. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn TASS đưa tin, trong thông báo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã trao công hàm cho Đại sứ Lilian Darii, chính thức thông báo quyết định trên theo nguyên tắc có đi có lại. Moscow cũng bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Moldova ngày 23/10 tuyên bố một nhân viên Đại sứ quán Nga tại Chisinau là người không được hoan nghênh.

Khi đó, chính quyền Moldova viện dẫn việc phát hiện mảnh vỡ của một thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc liên quan, cho rằng Moldova không đưa ra được bằng chứng chứng minh chiếc UAV có nguồn gốc từ Nga.

Moscow mô tả quyết định của Chisinau là một hành động không thân thiện, nhằm làm suy yếu hơn nữa quan hệ lâu đời giữa hai nước và gây khó khăn cho hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Moldova.

Moldova nhiều lần ghi nhận các UAV lạ xâm nhập lãnh thổ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022, đồng thời từng trục xuất một số nhân viên ngoại giao Nga.

Quan hệ giữa Moscow và Chisinau đã xấu đi trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi chính phủ thân phương Tây lên nắm quyền tại Moldova năm 2020 và thúc đẩy mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU).