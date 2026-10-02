Nga trục xuất các nhà ngoại giao Hungary

Động thái này nhằm đáp trả việc Hungary hồi tháng trước trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga với lý do những người này có hoạt động không phù hợp với tư cách nhà ngoại giao theo Công ước Vienna.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các nhà ngoại giao Hungary có hai tuần để rời Nga.

Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban có lập trường thân với Nga và không tham gia nhiều sáng kiến chống Nga của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông Orban, Thủ tướng Peter Magyar, đã tìm cách cải thiện quan hệ với Ukraine kể từ khi lên nắm quyền hồi đầu năm nay.