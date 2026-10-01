Nga triệu Đại sứ Đan Mạch về sự cố trực thăng quân sự trên biển Baltic

Tàu hộ vệ Soobrazitelny thuộc Hạm đội Baltic của Nga. (Nguồn: Wikipedia)

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow phản đối điều mà cơ quan này gọi là hành động “thiếu chuyên nghiệp và mang tính khiêu khích” của trực thăng Đan Mạch đối với tàu hộ vệ Soobrazitelny thuộc Hạm đội Baltic của Nga. Moscow cho biết, sự việc xảy ra tại vùng biển quốc tế ở phía Tây Nam Baltic.

Phía Nga cáo buộc trực thăng Đan Mạch tiếp cận tàu chiến ở khoảng cách nguy hiểm, đe dọa an toàn hàng hải và phớt lờ mọi cảnh báo về độ cao. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, để thu hút sự chú ý, tàu Soobrazitelny đã phóng hai quả pháo sáng theo hướng cách xa trực thăng. Sau đó, máy bay chấm dứt hoạt động và rời khỏi khu vực.

Nga cho rằng các hành động của trực thăng Đan Mạch là “vi phạm nghiêm trọng” Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển và bác bỏ cáo buộc của Copenhagen liên quan sự cố, cho rằng những cáo buộc này “hoàn toàn vô căn cứ”.

Nga đồng thời cảnh báo việc tái diễn những hành động mà nước này cho là “liều lĩnh” có thể dẫn tới leo thang căng thẳng và làm phát sinh nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng, trong bối cảnh Moscow nhận định, hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm vào nước này đang gia tăng tại khu vực Baltic.

Trước đó, hôm 15/9, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết, một ngày trước, trực thăng Fennec của Không quân nước này đã bị một tàu chiến Nga phóng pháo sáng trong khi thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh thường lệ đối với một tàu Nga hoạt động tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Gedser, thị trấn ven biển trên đảo Falster. Theo Copenhagen, một quả pháo sáng đã bay “ở khoảng cách rất gần” với máy bay.

Đan Mạch sau đó đã triệu Đại sứ Nga tại Copenhagen để làm rõ vụ việc. Đại sứ Nga cho biết Moscow sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng các tình tiết liên quan.

Tuy nhiên, ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố cho biết, sự cố xảy ra khi tàu Soobrazitelny hoạt động tại vùng biển quốc tế ở phía Tây Nam Baltic. Theo Moscow, thủy thủ đoàn phát hiện trực thăng Đan Mạch tiếp cận tàu và “không phản hồi các cuộc gọi” qua kênh liên lạc quốc tế.

Theo phía Nga, chỉ huy tàu đã quyết định phóng hai quả pháo sáng đỏ nhằm ngăn chặn hành động khiêu khích của trực thăng, sau đó máy bay rời khỏi khu vực.