Nga trao huy chương cho hạm trưởng sau vụ chạm trán trực thăng Đan Mạch

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã trao Huy chương “Vì thành tích chiến đấu” cho chỉ huy tàu hộ vệ Soobrazitelny, sau sự việc xảy ra trên vùng biển quốc tế ở tây nam biển Baltic ngày 14/9.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến hạm thuộc Hạm đội Baltic phát hiện một trực thăng Fennec của Đan Mạch đang bay về phía tàu.

Phi hành đoàn không phản hồi các cuộc gọi qua kênh liên lạc quốc tế, khiến hạm trưởng ra lệnh sử dụng 2 quả pháo hiệu màu đỏ để cảnh báo. Chiếc trực thăng sau đó rời khỏi khu vực hoạt động của tàu Nga.

Moscow mô tả đây là biện pháp nhằm ngăn chặn một hành động “khiêu khích”. Bộ trưởng Belousov đánh giá hạm trưởng Soobrazitelny đã xử lý tình huống quyết đoán và hiệu quả. Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ 2 quả pháo hiệu được phóng theo hướng nào.

Phía Đan Mạch đưa ra mô tả khác. Bộ tư lệnh phòng vệ nước này cho biết trực thăng Fennec đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ, trong đó có hoạt động chụp ảnh tàu chiến Nga tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Gedser.

Copenhagen cho rằng 2 quả pháo sáng được phóng về phía trực thăng, trong đó một quả bay sát máy bay.

Pháo sáng không được thiết kế như vũ khí tấn công. Loại thiết bị này thường được sử dụng để phát tín hiệu hoặc tạo nguồn sáng trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, nhiệt lượng rất lớn sinh ra khi cháy khiến việc phóng pháo sáng ở khoảng cách gần máy bay có thể trở thành vấn đề an toàn nghiêm trọng.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi vụ việc là nghiêm trọng, trong khi Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen cho rằng hành động này không thể chấp nhận và cho biết Copenhagen đã triệu Đại sứ Nga Vladimir Barbin.

Phía Nga bác bỏ cách diễn giải của Đan Mạch, đồng thời cho rằng trực thăng nước này từng có những động tác nguy hiểm gần tàu chiến Nga.

Chiến hạm Soobrazitelny là tàu thứ 2 thuộc lớp hộ vệ hạng nhẹ Steregushchy, được biên chế năm 2011.

Tàu dài khoảng 105 m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 2.100 tấn, mang pháo hạm 100 mm, tên lửa phòng không Redut, 8 tên lửa chống hạm 3M24 Uran và các hệ thống pháo phòng thủ tầm gần.

Fennec là dòng trực thăng quân sự hạng nhẹ do Airbus phát triển, được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như trinh sát, liên lạc và hỗ trợ tác chiến.

Vụ việc cho thấy hoạt động quân sự giữa Nga và các nước NATO tại biển Baltic đang diễn ra trong môi trường đặc biệt nhạy cảm, nơi những cuộc tiếp cận ở cự ly gần có thể nhanh chóng trở thành sự cố ngoại giao.