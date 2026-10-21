Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau chuyến thăm của đặc phái viên Tổng thống Trump

Stephen Hubbard tại phiên xét xử ở Tòa án thành phố Moskva ngày 7/10/2024. Ảnh: Cơ quan Báo chí Tòa án thành phố Moskva

Theo truyền thông Mỹ, ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nêu trường hợp của tù nhân Hubbard với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước chuyến đi của đặc phái viên Witkoff tới Moskva, một quan chức Mỹ cho biết chuyến thăm của đặc phái viên này dự kiến bao gồm các nỗ lực nhằm tìm cách trả tự do cho công dân Mỹ nói trên.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Witkoff đã cảm ơn Tổng thống vì đã trả tự do cho Hubbard. Tổng thống Putin thông báo Hubbard đang ở sân bay Pulkovo tại thành phố St. Petersburg, cũng là sân bay mà ông Witkoff đã hạ cánh trước đó trong ngày 21/10.

Hubbard là giáo viên đã nghỉ hưu, đến từ bang Michigan. Hubbard đã có nhiều thập kỷ sinh sống ở nước ngoài và làm giáo viên tiếng Anh. Năm 2014, người này chuyển đến thành phố Izyum ở miền Đông Ukraine, nơi bị các lực lượng Nga kiểm soát khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine năm 2022.

Theo truyền thông nhà nước Nga, các công tố viên Nga cáo buộc Hubbard đã chiến đấu cùng lực lượng Ukraine tại Izyum sau khi ký hợp đồng với mức thù lao khoảng 1.000 USD/tháng. Em gái ông, bà Patricia Hubbard Fox, bác bỏ cáo buộc này.

Hubbard là công dân Mỹ mới nhất được trả tự do sau thời gian bị giam giữ tại Nga. Hồi tháng 8, một tù nhân là Robert Gilman cũng được trả tự do vì lý do nhân đạo trong bối cảnh có những lo ngại nghiêm trọng về tình trạng sức khỏe.