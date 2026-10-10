Nga tố Ukraine phá hỏng hoà đàm, đạt thoả thuận cung cấp dầu diesel cho Mỹ

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Spunik/Reuters.

Theo thông cáo từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho biết Moskva đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Kiev sau cuộc bầu cử quốc hội Nga vào tháng trước. Tuy nhiên, ông khẳng định tiến trình hòa bình đã bị đặt vào tình thế nguy hiểm khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Moskva và nhiều điểm bỏ phiếu.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cung cấp thêm chi tiết về cuộc thảo luận: "Với việc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV vào Moskva, các thành phố khác và các điểm bỏ phiếu, cũng như nhắm vào các cá nhân tham gia tổ chức bầu cử ngay trong ngày bỏ phiếu chính, chính quyền Kiev đã thực sự phá vỡ khả năng nối lại ngay lập tức quá trình đàm phán".

Ông Ushakov nhấn mạnh rằng ở thời điểm hiện tại, Moskva sẽ phải xem xét lại thời điểm thích hợp để có thể khởi động lại các cuộc đàm phán ba bên bao gồm Mỹ, Nga và Ukraine.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine - cuộc xung đột bùng phát từ tháng 2/2022 - dù cho đến nay chưa đạt được kết quả mang tính đột phá. Trước đó vào hôm 8/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định cuộc chiến tại Ukraine đang ở tình trạng "bế tắc nguy hiểm", đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc hướng tới một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.

Bên cạnh vấn đề địa chính trị, ông Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các sáng kiến kinh tế lớn, bao gồm các nguồn cung cấp nhiên liệu tiềm năng từ Nga.

Phát biểu ngay sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp ngay lập tức dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Động thái này là một phần trong nỗ lực nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ diễn ra vào tháng tới. Tuy nhiên, giới chuyên gia và các nhà phân tích nhận định rằng khối lượng cung cấp nhiên liệu từ thỏa thuận này có thể không đủ lớn để làm giảm giá cả thị trường một cách đáng kể.