Nga tố NATO chuẩn bị cho đối đầu quân sự trực tiếp, Thủ tướng Slovakia cảnh báo châu Âu bên bờ vực xung đột

Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định nước này vẫn cam kết với NATO, song ông sẽ làm mọi điều có thể để đất nước mình không bị cuốn vào cuộc xung đột vũ trang. (Nguồn: Anadolu)

Tại cuộc họp của Diễn đàn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) mới đây, Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna, Áo, về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Yulia Zhdanova, cho rằng NATO đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

Theo bà Zhdanova, chậm nhất vào giai đoạn 2029-2030, các nước NATO có thể chuyển sang giai đoạn đối đầu quân sự “nóng” với Nga. Hiện liên minh quân sự này đang hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tăng cường lực lượng tại sườn phía Đông trong khi các cơ cấu chỉ huy và kho trang thiết bị được xây dựng nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Bên cạnh đó, châu Âu cũng đang nâng cấp mạng lưới sân bay, cơ sở hậu cần, các điểm giao cắt đường sắt và cầu, đồng thời tích hợp các hạ tầng này vào mạng lưới quân sự Schengen. Thủ tục di chuyển lực lượng quân sự qua biên giới châu Âu đã được đơn giản hóa.

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 17/9 cảnh báo châu Âu đang “bên bờ” một cuộc đối đầu quân sự trên toàn khu vực, trong bối cảnh tình hình xung đột tại Ukraine hiện ở mức nghiêm trọng và căng thẳng chưa từng có, thậm chí đã “vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Bày tỏ lo ngại về “ngôn từ quân sự” ngày càng mạnh mẽ tại châu Âu, Thủ tướng Slovakia khẳng định nước này vẫn cam kết với NATO, coi trọng liên minh và thực hiện các nghĩa vụ của mình, song trên cương vị lãnh đạo chính phủ, ông sẽ làm mọi điều có thể để đất nước mình không bị cuốn vào một cuộc xung đột vũ trang.

Những phát biểu trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm Ukraine của ông Fico vào ngày 18/9. Tại đây, ông dự kiến tham dự một hội nghị cùng các nhà lãnh đạo EU, đồng thời gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Serhii Koretskyi.