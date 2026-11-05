Nga tin ông Trump không thay đổi chính sách đối ngoại sau bầu cử giữa kỳ

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5/11 nhận định rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại của mình trong phần còn lại của nhiệm kỳ, bất chấp kết quả bất lợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

"Ông Trump sẽ tiếp tục thực hiện các quyền hạn của tổng thống và tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại. Theo quan điểm của chúng tôi, mọi vấn đề khác đều là công việc nội bộ của Mỹ. Chúng tôi chân thành hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục các nỗ lực kiến tạo hòa bình. Đã có những tiến triển và một vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ sớm diễn ra", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cùng ngày 5/11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận xét rằng việc đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ nhiều khả năng sẽ không tạo ra tác động đáng kể đến các lợi ích của Nga.

"Chúng ta chủ yếu quan tâm đến hai vấn đề: cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt. Tôi cho rằng kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không tạo ra tác động đáng kể nào đến các vấn đề này", ông Medvedev nói.

Trước đó, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã hé lộ về những chủ đề trong cuộc đàm phán ba bên dự kiến diễn ra vào ngày 10 - 11/11 tới tại Abu Dhabi.

"Mỹ không chỉ muốn chấm dứt xung đột, mà còn muốn thiết lập một cấu trúc an ninh để đảm bảo xung đột sẽ không bao giờ tái diễn. Tại cuộc đàm phán sắp tới, các bên sẽ thảo luận về an ninh hậu xung đột, biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và các bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình", ông Kushner thông tin.

Ngoài ra, ông Witkoff được cho là đã gửi cho phía Nga tài liệu phác thảo các đề xuất của Mỹ cho thời kỳ hậu xung đột tại Ukraine.