Nga tìm được cách xuất khẩu tên lửa Kh-35UE giữa tình cảnh bị cấm vận

Bộ Quốc phòng Ai Cập đã đăng tải hình ảnh cho thấy lực lượng không quân nước này nhận được tên lửa hành trình không đối đất Kh-35UE, khi chúng được tích hợp vào kho vũ khí của tiêm kích đa năng MiG-29M2.

"Cửa hút gió ngắn hơn so với phiên bản Kh-35E Uran bản cơ sở cho thấy đây là biến thể Kh-35UE được hiện đại hóa có tầm bắn xa hơn", Tạp chí quốc phòng Jane's Defense nhận xét.

Các nhà phân tích lưu ý, Ai Cập lần đầu tiên trình diễn máy bay MiG-29M2 trang bị tên lửa Kh-35 là vào tháng 10/2022. Tuy nhiên hình ảnh khi đó không rõ ràng, nên chưa thể xác định chính xác phiên bản của loại vũ khí trang bị.

Lần đầu tiên Nga giới thiệu công khai tên lửa hành trình Kh-35UE trước các khách hàng tiềm năng là tại thời điểm năm 2009. Loại đạn dẫn đường này có tầm bay được nối dài lên đến 290 km và hệ thống dẫn đường kết hợp sử dụng cơ chế quán tính - định vị vệ tinh.

Trước tình hình trên, trang Defense Express lưu ý thêm một số điểm sau. Dựa trên dữ liệu hiện tại, Ai Cập đang sở hữu khoảng 40 chiếc tiêm kích đa năng MiG-29/MiG-29M2.

Tuy vậy dường như Cairo không thể có đủ lượng tên lửa Kh-35 cho tất cả những máy bay chiến đấu này, bởi vì chính người Nga cũng gặp phải tình trạng thiếu hụt tương tự trong cuộc chiến Ukraine, nên không dư dả để xuất khẩu nhiều.

Dữ liệu về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa Kh-35 phóng từ máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã được công khai. cho thấy đây là vũ khí đa năng rất lợi hại.

Vào tháng 5/2026, Tổng cục Tình báo (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất tới 20 quả Kh-35 mỗi tháng, và ngay từ tháng 8/2026 đã có dữ liệu về việc sản lượng tên lửa Uran vượt kế hoạch tới 200%.

Có hai khả năng về thời điểm Không quân Ai Cập nhận được tên lửa Kh-35UE nói trên cho tiêm kích MiG-29M2 - hoặc vào mùa thu năm 2022, hoặc trong năm 2026.

Nhưng rõ ràng việc Nga vẫn còn một cơ số nhất định tên lửa Kh-35UE để xuất khẩu cho thấy tổ hợp công nghiệp quân sự nước này vẫn tìm được "lỗ hổng của các lệnh trừng phạt" để hiện diện trên thị trường vũ khí toàn cầu, nhằm có được nguồn lực cho cuộc chiến tại Ukraine.

Bên cạnh tiêm kích MiG-29M/M2 mang tên lửa hành trình không đối đất Kh-35UE, Không quân Ai Cập còn trưng bày tiêm kích Rafale mang tên lửa Scalp mua từ Pháp.

Với lực lượng tấn công đường không rất mạnh và còn được trang bị nhiều loại đạn dẫn đường tầm xa chính xác, Không quân Ai Cập tỏ ra là đối tượng rất đáng gờm trước đối thủ lớn trong khu vực - đó là Algeria.