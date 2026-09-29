Nga tiếp tục tăng quân số lần thứ tư trong năm 2026

Theo sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga, tổng biên chế được phê duyệt của các lực lượng vũ trang Nga hiện là 2.441.630 người, tăng từ mức 2.426.130 người theo quy định trước đó. Trong số này có 1.550.500 quân nhân, tăng từ 1.535.000 người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Sắc lệnh có hiệu lực ngay trong ngày được ký. Chính phủ Nga được yêu cầu bố trí ngân sách từ ngân sách liên bang để Bộ Quốc phòng thực hiện mức biên chế mới.

Đây là lần thứ tư trong năm nay Moscow điều chỉnh tăng quy mô biên chế được phê duyệt của lực lượng vũ trang, sau các đợt tăng vào tháng 3, tháng 6 và tháng 7.

Theo các nguồn tin Nga, 4 lần điều chỉnh trong năm đã bổ sung tổng cộng 52.500 vị trí trong biên chế, trong đó có 50.500 vị trí dành cho quân nhân.

Tuy nhiên, việc tăng mức quân số được phê duyệt không đồng nghĩa Nga đã tuyển mới đủ 15.500 quân nhân. Sắc lệnh chỉ xác lập quy mô biên chế tối đa được phép của lực lượng vũ trang.

Trước đó, sắc lệnh hồi tháng 7 nâng quân số quân nhân được phê duyệt thêm 25.000 người, lên 1.535.000 người; tổng biên chế khi đó là 2.426.130 người.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục duy trì chi tiêu quân sự ở mức cao. Theo các tài liệu ngân sách được Reuters dẫn ngày 28-9, Moscow dự kiến dành 17.100 tỷ ruble (khoảng 202,6 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm 2027, tăng 27% so với mức 13.500 tỷ ruble được dự toán ban đầu.