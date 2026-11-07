Nga tiếp tục tấn công Kiev sau cảnh báo của ông Zelensky

Theo trang Kyiv Independent, hàng loạt tiếng nổ xuất hiện tại Kiev sau khi Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo đang hướng về thủ đô trong đêm 6/11 và rạng sáng 7/11 (giờ địa phương).

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận với báo giới đã xảy ra các vụ nổ tại khu vực ngoại ô thành phố, đồng thời cảnh báo Nga đang sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công các cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định đầy đủ mức độ thiệt hại mà các đợt tập kích kể trên gây ra.

Trước đó, vào rạng sáng 7/11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng, Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này.

"Hôm nay, tôi đã nghe báo cáo từ các quan chức quân đội, chính phủ và các công ty năng lượng về công tác bảo vệ cơ sở hạ tầng, cũng như việc khắc phục hậu quả các cuộc tấn công của Nga. Điều rất quan trọng là phải có sự ứng phó thực sự nhanh chóng ở tất cả các cấp. Chúng tôi đã quyết định tăng số lượng các đội sửa chữa. Đồng thời, chúng tôi cũng quyết định rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả các cuộc tấn công", ông Zelensky phát biểu trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội X sáng 7/11.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang tìm cách phá hủy lưới điện, máy biến áp và các thiết bị phân phối điện.

Nhà chức trách Nga hiện chưa lên tiếng về cuộc tập kích sáng 7/11.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X đêm 6/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch tấn công nhằm vào ngành công nghiệp lọc dầu của Nga vẫn đang tiếp diễn.