Nga tiếp tục phạt Telegram và Google vì không gỡ bỏ nội dung bị cấm

Một tòa án tại Moscow đã phạt nền tảng nhắn tin Telegram tổng cộng 14,6 triệu rúp (khoảng 180.000 USD) trong ba vụ vi phạm hành chính riêng biệt.

Trong đó, Telegram bị phạt 3,8 triệu rúp vì không gỡ bỏ cuốn sách có tên "ABC về chủ nghĩa khủng bố trong nước", tài liệu được Nga xếp vào danh mục cực đoan. Hai khoản phạt còn lại lần lượt là 3,8 triệu và 7 triệu rúp, liên quan đến việc nền tảng không xóa những nội dung khác bị cấm lưu hành tại Nga.

Các phán quyết được đưa ra theo Khoản 2 Điều 13.41 Bộ luật Vi phạm Hành chính Nga, quy định về trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến khi không hạn chế quyền truy cập vào thông tin theo yêu cầu của pháp luật.

Nga tiếp tục phạt Telegram và Google vì không gỡ bỏ các nội dung bị cấm. Ảnh: Unsplash

Những vụ xử phạt Telegram còn liên quan đến việc nền tảng này không gỡ bỏ nội dung trên một số kênh có thông tin về hoạt động tuyển mộ cho Quân đoàn Tự do Nga. Tổ chức này bị chính quyền Nga xếp vào danh sách các nhóm khủng bố và cấm hoạt động.

Tổng số tiền phạt Telegram chưa thanh toán tại Nga vượt quá 45 triệu rúp (khoảng 556.000 USD).

Không chỉ Telegram, Google cũng tiếp tục đối mặt với các biện pháp xử phạt của cơ quan tư pháp Nga. Tòa án quận Tagansky ở Moscow đã phạt Google thêm 3,8 triệu rúp (khoảng 46.900 USD) vì không gỡ bỏ nội dung bị nhà chức trách cho là làm mất uy tín lực lượng vũ trang và các cơ quan nhà nước Nga, đồng thời có nguy cơ gây bất ổn tình hình trong nước.

Thẩm phán cho biết Google đã đăng tải nội dung vi phạm trên một trong những nền tảng của công ty này nhưng không thực hiện yêu cầu xóa bỏ của Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng Nga (Roskomnadzor).

Đây không phải lần đầu Google bị xử phạt tại Nga. Trước đó, công ty từng phải đối mặt với nhiều vụ kiện hành chính liên quan đến các video trên YouTube bị nhà chức trách cho là quảng bá những mối quan hệ tình dục phi truyền thống hoặc làm mất uy tín quân đội Nga.

Các khoản phạt hành chính mới là một phần trong những tranh chấp pháp lý kéo dài giữa Google và chính quyền Nga. Việc Google có thể quay trở lại thị trường Nga được cho là phụ thuộc vào việc công ty tuân thủ các phán quyết của tòa án nước này.