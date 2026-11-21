Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec ngày 17/11 thông báo đã bàn giao lô tiêm kích bom Su-34 mới cho Không quân Vũ trụ Nga.

Cơ quan này cho biết các nhà máy tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, đồng thời nâng cấp thiết kế nhằm duy trì khả năng cung cấp máy bay cho lực lượng vũ trang.

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Cục thiết kế Sukhoi phát triển, thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1990 và được đưa vào biên chế quân đội Nga năm 2014.

Máy bay có thiết kế hai động cơ, tốc độ tối đa khoảng 1.900 km/h, tầm hoạt động khoảng 4.000 km và khả năng mang hơn 8 tấn vũ khí.

Su-34 được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ tấn công mặt đất, nhưng vẫn có khả năng không chiến để tự bảo vệ.

Một bước nâng cấp quan trọng là phiên bản Su-34M, được đưa vào sản xuất từ năm 2021 với hệ thống điện tử hàng không và khả năng sử dụng vũ khí được cải tiến.

Tháng 7 vừa qua, một số máy bay Su-34 xuất hiện với các ăng-ten mới lắp trên thân phía sau buồng lái.

Những thiết bị này được cho là hỗ trợ liên lạc vệ tinh, truyền dữ liệu và tác chiến điện tử, dù Nga chưa công bố đầy đủ chức năng.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong hoạt động chiến đấu của Su-34 tại Ukraine là việc sử dụng rộng rãi bom lượn có gắn mô-đun điều khiển UMPK.

Hệ thống này biến bom thông thường thành vũ khí dẫn đường, cho phép máy bay tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa mà không cần tiếp cận trực tiếp khu vực phòng không đối phương.

Ban đầu, bom lượn UMPK có tầm hoạt động khoảng 40-50 km khi được thả từ độ cao 10.000-12.000 m. Sau nhiều lần cải tiến, khoảng cách này được mở rộng lên khoảng 80 km.

Tháng 10/2025, quan chức tình báo Ukraine Vadim Skibitsky cho biết một loại bom lượn mới của Nga có thể đạt tầm bắn tới 193 km.

Trong những tháng đầu xung đột năm 2022, Su-34 chịu tổn thất đáng kể do phải hoạt động gần các khu vực phòng không Ukraine.

Tuy nhiên, việc tăng cường sử dụng bom lượn tầm xa giúp máy bay duy trì khoảng cách an toàn hơn khi tấn công.

Những cải tiến về vũ khí, điện tử và phương thức tác chiến đang giúp Su-34 trở thành một trong những phương tiện không kích chủ lực của Nga tại Ukraine.