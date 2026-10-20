Nga tiếp tục hợp tác kinh tế với Tehran, muốn hỗ trợ Mỹ - Iran đối thoại

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 19/10 đã có cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi sau khi tới Tehran. Tại đây, ông Lavrov đã làm rõ lập trường của Moscow về vấn đề Trung Đông.

"Chúng tôi cho rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông bắt nguồn từ hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel nhắm vào Iran. Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của Tehran nhằm sử dụng biện pháp ngoại giao để thiết lập hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực. Nga sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm những giải pháp có thể được các bên chấp nhận nhằm giải quyết xung đột. Điều quan trọng là phải nhanh chóng khôi phục hoạt động vận tải biển tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga đã ngăn chặn những nỗ lực biện minh cho các hành động gây hấn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tại Liên Hợp Quốc, đồng thời thường xuyên cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng vì xung đột.

Cũng theo Ngoại trưởng Nga, nước này sẽ không từ bỏ các thỏa thuận kinh tế với Iran bất chấp tình hình khó khăn, đồng thời kỳ vọng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) tại Moscow vào cuối tháng 10.

"Dù có những khó khăn nhưng chúng tôi sẽ không dừng việc thực hiện các thỏa thuận kinh tế và đầu tư với Iran. Các chuyên gia Nga đang dần trở lại nhà máy điện hạt nhân Bushehr", ông Lavrov nói.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng hoan nghênh việc thành lập liên minh Hiệp ước Mecca, khẳng định Moscow sẽ tôn trọng quyết định của Iran về việc tham gia cơ chế này nếu Tehran cho rằng điều đó góp phần thúc đẩy hòa bình.

"Một số quốc gia Ảrập đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác với 'bộ ba' sáng lập Hiệp ước Mecca. Nếu vào một thời điểm nào đó, Iran quyết định rằng việc tiếp xúc với cơ chế này có thể giúp thúc đẩy hòa bình và sự phát triển tự do, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của họ", ông Lavrov cho hay.