Nga tiếp tục đàm phán thực chất với Mỹ về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên kênh tin tức Vesti, Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ: “Ít nhất là với phía Mỹ, chúng tôi đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính thực chất dựa trên thực tế, bao gồm tình hình trên thực địa và nguyên nhân gốc rễ của xung đột, trong đó có cả thái độ đối với tiếng Nga, văn hóa Nga, tôn giáo Chính thống giáo và nhiều vấn đề khác”. Bên cạnh đó, ông Lavrov cho biết, tất cả những người tham gia vòng đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) đều đánh giá tích cực về các cuộc thương lượng, ngoại trừ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.