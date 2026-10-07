Nga tiếp nhận hơn 10.000 khí tài quân sự trong tháng 9

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr San-chik, số khí tài được bàn giao trong tháng 9 gồm máy bay chiến đấu Su-57, Su-35S; xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M, T-80BVM và T-72B3M; các hệ thống phòng không, xe bọc thép, thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công, máy bay không người lái 6 cánh quạt cùng các hệ thống robot mặt đất.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các xe tăng được bàn giao đều được trang bị bổ sung hệ thống bảo vệ nhằm tăng khả năng bảo vệ kíp lái và khả năng sống sót của phương tiện. Theo cơ quan này, những giải pháp bảo vệ mới được phát triển trên cơ sở kinh nghiệm sử dụng xe thiết giáp tại khu vực Nga gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine và đã trải qua các cuộc thử nghiệm.

Trong lĩnh vực thiết bị không người lái, các đơn vị Nga được bổ sung nhiều phiên bản UAV trinh sát như Supercam, Skat, Orlan và Molniya, cùng các UAV tấn công FPV điều khiển bằng sóng vô tuyến hoặc cáp quang. Quân đội Nga cũng tiếp nhận các loại UAV 6 cánh quạt phục vụ nhiều nhiệm vụ, trong đó có tấn công mục tiêu và vận chuyển vật tư tới khu vực gần tuyến giao tranh.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không và lực lượng chống UAV đã được bàn giao nhiều hệ thống radar và thiết bị chuyên dụng, có khả năng phát hiện, theo dõi và đối phó các mục tiêu trên không. Moskva nói những hệ thống này đã được triển khai tại khu vực giao tranh ở Ukraine và các khu vực biên giới của Nga.

Về trang bị hải quân, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tháng 9, tàu quét mìn biển Semyon Agafonov, thuộc Đề án 12700, được hạ thủy. Con tàu được đóng cho Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Việc Nga tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và cung cấp khí tài cho quân đội diễn ra trong bối cảnh Moskva duy trì mức ưu tiên cao đối với công nghiệp quốc phòng và chi tiêu quân sự. Một số đánh giá quốc tế cũng cho rằng Nga đang duy trì năng lực sản xuất và bổ sung đáng kể vũ khí, đạn dược phục vụ xung đột tại Ukraine.