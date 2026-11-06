Nga tiến hành trùng tu Lăng Lenin ở Moskva

Đoàn người tiến vào lăng Lênin đặt hoa. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, dự án bao gồm phục chế phần quan tài, cả thiết kế nghệ thuật và kiến trúc. Ngoài ra, các hệ thống tiện ích của quan tài cũng dự kiến sẽ được trùng tu với chi phí ước tính 65,8 triệu ruble (hơn 800.000 USD).

Lăng Lenin được xây dựng bằng đá granit theo thiết kế của kiến trúc sư Alexey Shchusev vào năm 1929–1930. Bên trong, thi hài của lãnh tụ Vladimir Lenin được đặt trong một chiếc quan tài trong suốt. Bộ Văn hóa đang tìm kiếm nhà thầu để tái cấu trúc hệ thống tiện ích của quan tài, cũng như các đề xuất phục chế trang trí nghệ thuật và kiến trúc của lăng.

Ngoài việc thiết kế lại hệ thống tiện ích của Lăng Lenin, Bộ Văn hóa cũng đang tìm kiếm các dự án cho các công trình khác thuộc Điện Kremlin ở Moskva trong khuôn khổ gói thầu đã công bố, trong đó có Nhà thờ Phục sinh của Lazarus (được xây dựng năm 1393) và Cung điện Kremlin Lớn (được xây dựng từ năm 1838 đến năm 1849 theo thiết kế của kiến trúc sư Konstantin Ton).

Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ có cấu trúc ba tầng, trong đó có một tầng nằm dưới lòng đất. Thiết kế đầu tiên của lăng do kiến trúc sư Alexey Shchusev thực hiện vào năm 1924 có hình kim tự tháp bằng gỗ, nhưng lăng gỗ chưa bao giờ được hoàn thành.

Lăng bằng đá được xây xong vào tháng 10/1930. So với phiên bản bằng gỗ, công trình mới cao hơn 3 mét, thể tích bên ngoài tăng gấp 4,5 lần, lên 5.800 mét khối và thể tích bên trong tăng gấp 12 lần, lên 2.400 mét khối. Các công trình này nằm ở điểm cao nhất trên Quảng trường Đỏ. Lăng mộ bằng đá bao gồm một tiền sảnh, một phòng tang lễ và hai cầu thang.

Lăng Lenin tại Quảng trường Đỏ là một trong những công trình lịch sử và nghệ thuật nổi tiếng của Moskva. Mỗi năm trung bình khoảng 1 triệu lượt người vào lăng viếng lãnh tụ Vladimir Lenin. Theo số liệu thống kê của trang leninstatues.ru, trên cả nước Nga có 6643 tượng đài lãnh tụ, trong đó 113 tượng đài ở thủ đô Moskva.