Nga tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine

Trong đêm 24/9, Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành một đợt tập kích tổng hợp quy mô lớn nhằm vào Ukraine, sử dụng tên lửa chống hạm Tsirkon, tên lửa đạn đạo Iskander-M, S-400 và KN-23 cùng 282 UAV tấn công, trong đó có đạn lảng vảng Banderol, Dan-T và UAV nghi binh loại Parody. Các hướng tập kích chính là tỉnh Kyiv và tỉnh Odesa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đòn đánh nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, trung tâm viễn thông và logistics, cùng các tàu hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong ngày, lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào các trung tâm logistics và kho hàng tại tỉnh Odesa.

Mục tiêu chính của đợt tập kích là các cơ sở sản xuất UAV và linh kiện cho loại phương tiện này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một cơ sở công nghiệp tại Kyiv, nơi sản xuất linh kiện cho UAV tầm trung và tầm xa, đồng thời chuẩn bị các hệ thống robot mặt đất để đưa vào triển khai, đã bị đánh trúng. Một xưởng sản xuất UAV do Công ty PEGAS Arms LLC vận hành, chuyên sản xuất và lưu trữ UAV cánh tầm trung và tầm xa, cũng bị phá hủy. Một cơ sở do Công ty Element UA LLC vận hành, chuyên sản xuất linh kiện cho UAV tấn công tầm trung loại Hornet, cũng bị đánh trúng.

Một trung tâm vận tải và logistics, nơi lưu trữ và phân phối UAV tầm trung và tầm xa, cũng bị tập kích. Các mục tiêu được cho là còn bao gồm những cơ sở viễn thông liên quan đến Kyivstar và Parkovyi, cung cấp dịch vụ liên lạc và điện toán cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo các kênh theo dõi, các vụ tập kích được ghi nhận tại các quận Podilskyi và Darnytskyi của Kyiv, cũng như khu vực gần Nhà máy Nhiệt điện số 4 (CHP-4), nơi nhân chứng cho biết đã phát hiện một tên lửa chưa phát nổ. Chi nhánh số 6 của Nova Poshta cũng bị hư hại trong cuộc tập kích.

Chín nhà cung cấp dịch vụ Internet và lưu trữ dữ liệu tại Kyiv báo cáo thiết bị của họ bị hư hại, gồm CityHost, MiroHost, Etherlink, Utels, Pavutyna, CrazyNetwork, KIEVNET, Domonet và FAUST.

Tại tỉnh Odesa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 trung tâm logistics trong thành phố đã bị đánh trúng. Các cơ sở này lưu trữ và phân phối hàng hóa quân sự và hàng lưỡng dụng được vận chuyển từ các nước châu Âu tới. Ngoài ra, một tàu chở dầu được cho là đã bị đánh trúng khi đang trên đường tới cảng Chornomorsk, chở nhiên liệu và dầu nhờn dành cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trong ngày 24/9, lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào các trung tâm logistics và kho hàng. Một đầu mối logistics tại Odesa và một kho chứa UAV ở khu định cư Novi Biliari đã bị đánh trúng.

Tại Odesa và khu định cư Ilyichanka gần đó, các kho hàng thuộc Công ty sản xuất Epsilon và một cơ sở lưu trữ của Nova Liniia đã bị tập kích. Các đám cháy lớn bùng phát sau các cuộc tấn công, trong khi nhiều vụ nổ thứ cấp được ghi nhận tại cơ sở Epsilon. Theo giới chức Ukraine, khoảng 15 tên lửa hành trình Dan-T đã được phóng về phía tỉnh Odesa.

Trong ngày, lực lượng Nga cũng tập kích các mục tiêu tại các tỉnh Sumy, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Kherson bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Tại các tỉnh Kirovohrad, Chernihiv, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Rivne, Ternopil, Mykolaiv, Poltava và Zhytomyr, lực lượng Nga chủ yếu sử dụng UAV Geran.

Đợt tập kích quy mô lớn của Nga ngày 24/9 là một trong những đợt dữ dội nhất trong những tuần gần đây. Diễn biến các cuộc tập kích cho thấy Nga tiếp tục chiến dịch nhằm làm suy giảm năng lực logistics, cơ sở hạ tầng năng lượng và năng lực công nghiệp của Ukraine trong bối cảnh hoạt động sản xuất luyện kim bị đình trệ và các dịch vụ Internet bị gián đoạn, căng thẳng vẫn ở mức cao.

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