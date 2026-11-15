Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn tại 9 tỉnh của Ukraine

Nhân viên cứu hộ thuộc Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine dập lửa tại tỉnh Kirovohrad, ngày 15/11. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine

Theo truyền thông Ukraine, Thống đốc tỉnh Odessa, ông Oleh Kiper, xác nhận rằng khu vực này đã hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn. Một cơ sở năng lượng thuộc Công ty năng lượng Ukraine DTEK bị ảnh hưởng. Khoảng 41.000 hộ gia đình tại tỉnh Odessa tạm thời mất điện trong khi các nhân viên kỹ thuật tiến hành khôi phục dịch vụ.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm 14/11 và rạng sáng 15/11, Nga đã phóng 132 thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa về phía Ukraine, trong đó có 78 UAV sử dụng động cơ phản lực. Lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn 106 UAV, bao gồm 61 UAV động cơ phản lực. UAV xuất hiện tại 20 địa điểm.

Tại tỉnh Chernihiv, Thống đốc Viacheslav Chaus cho biết Nga đã tấn công một cơ sở hạ tầng trọng yếu ở thành phố Mena.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, theo thông báo ngày 14/11 của Thống đốc Oleksandr Hanzha, các lực lượng Nga sử dụng UAV, tên lửa và pháo tại 4 quận của tỉnh này.

Tại tỉnh Kharkiv, Thống đốc Oleh Syniehubov thông báo các lực lượng Nga đã tiến hành hoạt động tại thành phố Kharkov và 13 khu dân cư khác.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, giới chức địa phương xác nhận trong ngày qua, khu vực này ghi nhận 877 vụ tấn công nhằm vào 48 địa điểm.

Tại tỉnh Sumy, cơ quan quân quản khu vực ghi nhận gần 60 vụ tấn công nhằm vào 28 địa điểm.

Tại tỉnh Donetsk, Thống đốc Vadym Filashkin cũng thông báo về một vụ tấn công của Nga.

Tại tỉnh Kirovohrad, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine cho biết một cơ sở hạ tầng công nghiệp tại tỉnh này bị tấn công trong đêm.

Tại tỉnh Zhytomyr, cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công, song không ghi nhận dân thường bị thương.

Nga thường tấn công lưới điện của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trước mùa đông.