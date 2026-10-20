Nga tiến hành cải tổ nội các

Theo đó, ông Anton Siluanov sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga. Bộ trưởng Giao thông vận tải Andrei Nikitin được đề cử làm Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực giao thông và một số lĩnh vực khác. Trong khi đó, ông Dmitry Yadrov, người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, được đề cử thay ông Nikitin giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Đợt cải tổ này diễn ra sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) hồi tháng 9, trong bối cảnh Nga tìm kiếm các nguồn tăng trưởng mới khi thâm hụt ngân sách gia tăng, thuế tăng và lãi suất vẫn ở mức tương đối cao. Tất cả các thay đổi nhân sự trên cần được Duma Quốc gia thông qua.

R.G