Nga tích trữ tên lửa đạn đạo, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn

Theo Bloomberg, kể từ tháng 8, Nga đã giảm đáng kể việc sử dụng các tên lửa đạn đạo có khả năng gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các mục tiêu năng lượng của Ukraine. Trong khi đó, các loại máy bay không người lái sử dụng động cơ phản lực được triển khai thường xuyên hơn.

Bloomberg nhận định sự thay đổi này có thể liên quan đến việc Nga bảo toàn một phần kho tên lửa cho các đợt tấn công trong tương lai. Một trong những kịch bản được đề cập là Moscow sử dụng số tên lửa này nhằm vào các cơ sở điện và sưởi ấm của Ukraine khi mùa đông đến.

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Đáng chú ý, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn, trong đó có đạn PAC-3 dành cho hệ thống Patriot, vốn được sử dụng để đối phó với tên lửa đạn đạo. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi giữa tháng 9 cho biết Ukraine muốn các đồng minh cung cấp ít nhất 100-120 tên lửa đánh chặn mỗi tháng, trong bối cảnh ông nói Nga có khả năng sản xuất khoảng 140 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Nga lên kế hoạch sản xuất 14.000 tên lửa Dan-T vào năm 2027

Trong khi đó, RBC-Ukraine dẫn các nguồn tin cho biết Nga đang lên kế hoạch tăng mạnh sản xuất tên lửa Dan-T. Moscow có thể sản xuất tới 2.000 quả Dan-T trong năm nay và tăng lên 14.000 quả vào năm 2027.

Theo thông tin từ nhà sản xuất Nga, Dan-T có thể được phóng từ máy bay hoặc trực thăng, sử dụng động cơ phản lực và có khả năng bay hàng trăm km với tốc độ cao. Rostec tuyên bố loại vũ khí này có chế độ bay nhằm làm giảm khả năng bị hệ thống phòng không phát hiện và đánh chặn.

Các nguồn của RBC-Ukraine cho rằng quy mô sản xuất là yếu tố đáng chú ý, bởi nếu được triển khai với số lượng lớn, Dan-T có thể tạo thêm áp lực cho hệ thống phòng không Ukraine bên cạnh UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Dan-T cũng không phải mối đe dọa mới duy nhất được đề cập. Các nguồn tin đồng thời nhắc tới S8000 Banderol, trong khi Nga tiếp tục tăng tỷ lệ sử dụng UAV phản lực. Theo RBC-Ukraine, từ cuối tháng 8, các UAV này chiếm khoảng 50-60% số phương tiện không người lái được sử dụng trong các đợt tấn công, và Nga đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 80% vào tháng 11.