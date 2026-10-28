Nga thúc đẩy hợp tác chiến lược với các nước châu Phi và Trung Đông

Nội dung các cuộc hội đàm tập trung vào phối hợp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và tăng cường quan hệ an ninh. Chuỗi hoạt động ngoại giao này diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ 3, tổ chức tại thủ đô của Nga trong hai ngày 28-29/10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại cuộc gặp với người đồng cấp Mozambique Daniel Chapo, Tổng thống Putin cho biết kim ngạch thương mại song phương trong 8 tháng đầu năm nay tăng mạnh, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Về phía Mozambique, Tổng thống Chapo bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của Nga trong đào tạo nhân lực quân sự, phục vụ công tác ứng phó với các mối đe dọa khủng bố tại tỉnh Cabo Delgado – khu vực có trữ lượng khí đốt lớn của nước này.

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Guinea Xích Đạo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Tổng thống Putin thừa nhận kim ngạch thương mại giữa hai nước đang suy giảm, bất chấp quan hệ chính trị duy trì đà phát triển tích cực. Nhằm khắc phục tình trạng này, hai bên nhất trí phát huy vai trò của Ủy ban liên chính phủ, qua đó thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng và khai khoáng.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed al-Menfi, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp trong khuôn khổ GECF và cơ chế OPEC+ nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu. Phía Libya bày tỏ mong muốn các tập đoàn dầu khí lớn của Nga sớm trở lại thị trường nước này, đồng thời tham gia sâu rộng vào các dự án tái thiết cơ sở hạ tầng, bất chấp những sức ép ngoại giao từ bên ngoài.

Hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, nhà lãnh đạo Nga cho biết kim ngạch thương mại song phương tăng 10,4% trong 8 tháng đầu năm nay, đồng thời khẳng định Nga nghiêm túc thực hiện các cam kết liên quan đến dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Về phần mình, Tổng thống Pezeshkian hoan nghênh sự ủng hộ chính trị của Moskva, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực có đủ khả năng tự giải quyết những vấn đề an ninh của mình mà không cần sự can thiệp của Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Iran, cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực.

Tại cuộc gặp với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác song phương đối với việc duy trì ổn định thị trường khí đốt toàn cầu. Trao đổi về tình hình Trung Đông, Quốc vương Qatar bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến tại eo biển Hormuz và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Nga phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm sớm ổn định tình hình khu vực.

Diễn ra ngay trước Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ 3, chuỗi hoạt động tiếp xúc cấp cao của Tổng thống Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh GECF lần thứ 8 phản ánh chiến lược nhất quán của Điện Kremlin trong việc đa dạng hóa quan hệ quốc tế, củng cố vị thế của Nga tại các khu vực chiến lược như châu Phi và Trung Đông.