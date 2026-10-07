Nga thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu chuyên dùng để chống UAV

Trang tin quân sự Militarnyi đưa tin truyền thông Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu chuyên dùng để chống UAV.

"Các khinh khí cầu được trang bị một hệ thống lưới làm bằng sợi kevlar. Khi UAV đâm vào lưới, nó sẽ bị mắc kẹt và không thể tiếp tục di chuyển. Sau đó, một phần lưới sẽ tự tách ra và một phần lưới mới sẽ được thay thế, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng cho các mối đe dọa tiếp theo", phía Nga cho biết.

Theo truyền thông Nga, các khinh khí cầu kiểu này có thể mang theo 30kg tải trọng và toàn bộ cấu trúc có thể đạt độ cao hơn 300m, cho phép tạo ra một hàng rào bảo vệ hiệu quả ở các độ cao khác nhau. Tuy vậy, cần có ít nhất 10 khinh khí cầu để bảo vệ cho một hạ tầng có quy mô lớn.

Nga thử nghiệm hệ thống khinh khí cầu chuyên dùng chống UAV. Video: Rossiya 1 TV

"Ngay cả khi không trực tiếp vô hiệu hóa phương tiện của đối thủ, sự hiện diện của các khinh khí cầu kiểu này sẽ buộc UAV phải bay ở tầm cao hơn, qua đó giúp các hệ thống phòng không dễ đánh chặn chúng hơn", một chuyên gia quân sự nhận xét.

Trên thực tế, việc sử dụng khinh khí cầu để phòng thủ không phải là ý tưởng mới. Trong Thế chiến II, các hệ thống tương tự đã được sử dụng để đánh chặn máy bay ném bom và tên lửa hành trình V-1. Hệ thống rào chắn này đã chứng minh hiệu quả khi Anh sử dụng chúng để ngăn chặn hơn 200 tên lửa của Đức Quốc xã.

Trong môi trường tác chiến hiện đại, quân đội Nga cũng sử dụng khinh khí cầu làm trạm phát sóng di động nhằm đảm bảo liên lạc được thông suốt. Ngược lại, Ukraine lại coi khinh khí cầu là một nền tảng để phóng UAV.