Nga thông tin về các ca nghi nhiễm dịch hạch phổi tại viện nghiên cứu ở Siberia

Mới đây, Cơ quan Liên bang về Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Phúc lợi con người Nga (Rospotrebnadzor) trong ngày 8/10 đã chính thức phủ nhận các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xuất hiện ca nghi nhiễm dịch hạch phổi thứ hai liên quan đến một nhân viên tử vong tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk ở vùng Siberia.

Cơ quan này khẳng định các kết quả kiểm tra chuyên sâu đối với toàn bộ người từng tiếp xúc với nhân viên tử vong trước đó đều cho kết quả âm tính và không phát hiện bất kỳ mầm bệnh nguy hiểm nào.

Trụ sở Cơ quan Liên bang về Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Phúc lợi con người Nga (Rospotrebnadzor). Ảnh: Rospotrebnadzor

Sự việc bắt nguồn từ cái chết của cô Darya Shipilova, 28 tuổi, một kỹ thuật viên làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk khu vực Siberia và vùng Viễn Đông. Nữ kỹ thuật viên qua đời với chẩn đoán ban đầu là viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Do tính chất đặc thù của cơ sở nghiên cứu nơi cô công tác vốn chuyên xử lý các tác nhân gây bệnh nguy hiểm, thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt và gây lo ngại trên quy mô toàn cầu.

Trước đó, trả lời báo giới về những đồn đoán gia tăng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/10 cho biết phần lớn thông tin do báo chí công bố quanh vụ việc này là sai sự thật.

"Truyền thông đang đưa tin rất nhiều ở thời điểm hiện tại, và đại đa số những gì truyền thông đưa tin xoay quanh tình huống này là thông tin sai sự thật", ông Peskov nhấn mạnh, đồng thời khuyến cáo công chúng và truyền thông nên căn cứ hoàn toàn vào những thông báo chính thức được đưa ra từ các cơ quan quản lý y tế có thẩm quyền của Nga.

Theo thông tin từ Rospotrebnadzor, nữ kỹ thuật viên Darya Shipilova đã được tiêm chủng đầy đủ và có hệ miễn dịch đối với các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm mà cô nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Cơ quan này cũng cho biết quy trình kiểm tra an toàn sinh học tại viện không phát hiện bất kỳ sự cố khẩn cấp nào liên quan đến việc xử lý mầm bệnh.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chính quyền địa phương đã khẩn trương tiến hành áp dụng hàng loạt biện pháp phòng dịch khoanh vùng. Trong đợt rà soát quy mô lớn này, khoảng 200 người thuộc diện tiếp xúc đã được cách ly và theo dõi y tế chặt chẽ.

Rospotrebnadzor tuyên bố đã thực hiện gần 5.000 xét nghiệm phòng thí nghiệm, và đến nay hơn 90% số người bị cách ly đã hoàn thành thời gian theo dõi mà không xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Cơ quan này khẳng định tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, và không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với cộng đồng.

Dù phía Nga đã đưa ra những tin tức trấn an, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng nhiều quốc gia vẫn tiếp tục kêu gọi Moscow chia sẻ thông tin minh bạch và chi tiết hơn.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Giám đốc Quản lý Dịch bệnh & Đại dịch của WHO Maria Van Kerkhove nhấn mạnh, tổ chức cần thêm dữ liệu về kết quả xét nghiệm cũng như làm rõ những báo cáo về trường hợp nghi nhiễm thứ hai để có thể đưa ra đánh giá rủi ro đầy đủ nhất.

Dù vậy, WHO bước đầu nhận định nguy cơ lây lan diện rộng ra ngoài biên giới Nga hiện ở mức rất thấp.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump công khai chia sẻ rằng vụ việc không có dấu hiệu liên quan đến vũ khí sinh học và tình hình đang được phía Nga kiểm soát.

Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng nhận định rủi ro đối với nước này là cực kỳ thấp, đồng thời vẫn duy trì các phương án giám sát y tế đối với hành khách di chuyển từ khu vực Siberia tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York.

Song song đó, một số quốc gia giáp biên giới với Nga như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Mông Cổ đã chủ động tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế và giám sát dịch bệnh tại khu vực biên giới nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ lây nhiễm từ xa.

Các cơ quan y tế quốc tế khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến sự việc và phối hợp chặt chẽ với Chính quyền Moscow trong những ngày tới.