Theo dự thảo ngân sách vừa được Hạ viện Nga thông qua, nước này dự kiến phân bổ khoảng 208,4 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2027, tương đương 35,2% tổng chi ngân sách. Đây là mức chi quân sự cao nhất của Nga kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Bên cạnh quốc phòng, ngân sách năm 2027 dự kiến dành khoảng 81 tỷ USD cho chính sách xã hội, 21 tỷ USD cho giáo dục và 22 tỷ USD cho lĩnh vực y tế.

Các khoản phân bổ cho thấy quốc phòng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi tiêu công của Nga.

Tính chung giai đoạn 2027-2029, tổng ngân sách quân sự của Nga dự kiến đạt khoảng 606 tỷ USD, tăng 121 tỷ USD so với giai đoạn 3 năm trước đó.

Riêng năm 2026, Moscow ước tính chi khoảng 184 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng.

Hạ viện Nga cho biết dự thảo đã phân bổ đầy đủ kinh phí cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về an ninh và quốc phòng.

Trong đó có những khoản hỗ trợ xã hội dành cho quân nhân, những người đã hoặc đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine cùng thân nhân của họ.

Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện Nga xem xét. Nếu được phê chuẩn, văn kiện tiếp tục được trình lên Tổng thống Vladimir Putin để ký ban hành.

Để so sánh, ngân sách quốc phòng Mỹ trong năm 2026 vượt 1.000 tỷ USD, bao gồm khoảng 893 tỷ USD được phê duyệt từ năm trước và các khoản bổ sung.

Mỹ dự kiến nâng mức chi này lên khoảng 1.500 tỷ USD trong năm 2027. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2026 ước tính khoảng 277 tỷ USD.

Theo các số liệu được công bố, kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Nga đã chi khoảng 710 tỷ USD cho quân đội.

Tổng mức chi lũy kế dự kiến tăng lên khoảng 918 tỷ USD vào cuối năm 2027, đạt khoảng 1.000 tỷ USD trong năm 2028 và vượt 1.300 tỷ USD vào năm 2029.

Việc thông qua ngân sách mới đánh dấu một giai đoạn tiếp tục duy trì mức đầu tư quân sự lớn của Nga, trong bối cảnh nước này phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về quốc phòng, an ninh và hỗ trợ xã hội liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.