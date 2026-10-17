Nga thiết lập vùng an ninh dọc biên giới Ukraine, tuyên bố không đưa vào đàm phán

Phát biểu trong chuyến thăm một sở chỉ huy ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Nga được giao nhiệm vụ không chỉ đẩy lùi các lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga mà còn thiết lập vùng an ninh ở khu vực giáp biên giới. Theo ông, nhiệm vụ này đang được triển khai “thành công”.

Ông Putin nói: “Lực lượng vũ trang Nga không chỉ được giao nhiệm vụ đánh đuổi đối phương khỏi lãnh thổ của chúng ta mà còn phải thiết lập một vùng an ninh ở khu vực lân cận. Nhiệm vụ này đang được thực hiện thành công”. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mục tiêu là bảo đảm “an ninh tuyệt đối” cho các khu vực biên giới của nước này trong tương lai, đồng thời khẳng định Moscow không có ý định đưa vấn đề trên vào các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, vùng an ninh dự kiến dài khoảng 660 km, trong đó 70% hiện do lực lượng Nga kiểm soát. Moscow chưa công bố chiều sâu của khu vực này bên trong lãnh thổ Ukraine. Vùng an ninh có thể liên quan đến các tỉnh Sumy và Kharkiv của Ukraine, giáp biên giới Nga nhưng không thuộc những vùng Moscow tuyên bố sáp nhập từ năm 2022. Ông Putin cũng cho biết Nga hiện chưa kiểm soát hơn 10% diện tích tỉnh Donetsk và khoảng 16,5% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, đồng thời thừa nhận hệ thống phòng không của nước này cần tiếp tục được cải thiện.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn, triển vọng tìm kiếm giải pháp ngoại giao vẫn gặp nhiều trở ngại do những bất đồng về lãnh thổ và an ninh. Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ) ngày 16/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chỉ trích thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga về việc nối lại xuất khẩu dầu diesel của Nga, cho rằng động thái này sẽ tạo thêm nguồn thu để Moscow tài trợ cho cuộc xung đột. Ông Zelenskyy đồng thời cáo buộc Moscow chưa thực sự thể hiện thiện chí chấm dứt giao tranh.

Những tuyên bố trên cho thấy vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh tiếp tục là những trở ngại đáng kể đối với nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.