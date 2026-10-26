Nga thiết lập lưới lửa chống UAV kết hợp giữa 'tia tử thần' và pháo bắn nhanh

Quân đội Nga đang xây dựng lưới lửa chống UAV đa tầng, trong đó nhiều sản phẩm mới đã được đưa vào sử dụng, mới đây một số chủng loại đã được thử nghiệm trong cuộc tập trận chỉ huy tham mưu chiến lược mang tên Trung tâm-2026.

Đầu tiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống vũ khí laser Zarya đã được triển khai để bắn hạ các mục tiêu trên không của đối phương. Tổ hợp này có khả năng phá hủy máy bay không người lái hạng trung và hạng nặng ở tầm xa lên tới 6 km.

Các chuyên gia quân sự Nga và quốc tế tin rằng việc sử dụng "tia tử thần" di chuyển với tốc độ ánh sáng là một phương pháp đầy hứa hẹn để thực hiện chức năng phòng không.

Một hệ thống vũ khí như vậy có thể ngay lập tức phá hủy vật thể đang di chuyển nhanh và cơ động cao trên bầu trời. Ngoài ra chi phí cho mỗi lần phát xạ là rất thấp, khi bản thân tổ hợp này được thiết kế để bắn ra một lượng lớn tia năng lượng cao.

Dĩ nhiên những loại vũ khí như pháo laser có những hạn chế nhất định liên quan đến điều kiện thời tiết, chúng sẽ mất tác dụng trong mây mù hay khói bụi, vì vậy điều quan trọng là phải bổ sung lưới lửa với súng máy và pháo bắn nhanh.

Các hệ thống pháo phòng không với nhiều cỡ nòng khác nhau đã được phát triển, điển hình như tổ hợp Zushka 30 mm của hệ thống Citadel, sử dụng đạn được thiết kế đặc biệt với khả năng kích nổ từ xa, đã chứng tỏ hiệu quả trong tình huống chiến đấu thực tế.

Khi đối đầu với máy bay không người lái tấn công cảm tử của đối phương, thường chỉ cần một vài quả đạn lập trình điểm nổ là đủ để tạo ra những mảnh vỡ bốc cháy rơi xuống đất.

Ngoài mục tiêu tốc độ thấp, hệ thống này còn phá hủy cả tên lửa hành trình. Ví dụ gần đây có thông tin cho biết một quả FP-5 Flamingo nặng 6 tấn, bay ở độ cao 100 m và tốc độ 500 km/h, đã bị tiêu diệt chỉ với 2 phát bắn.

Cuộc tập trận quy mô lớn Trung tâm-2026 còn có sự tham gia của pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO, đây là thế hệ kế tiếp của tổ hợp ZSU-57-2 "máy tuốt lúa địa ngục" khét tiếng.

Nhờ khẩu pháo 57 mm mạnh mẽ và hệ thống nhắm mục tiêu tinh vi, những phương tiện chiến đấu này có khả năng bắn hạ tất cả các loại máy bay không người lái, từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

Các hệ thống pháo phòng không ZAK-57MSK và S-60M có khả năng thực hiện nhiệm vụ tương tự; chúng cũng đã được trình diễn tại trường bắn Chebarkulsky.

Trong tương lai, có khả năng cỡ nòng của các hệ thống pháo phòng không sẽ tăng lên 100 mm, mở rộng phạm vi phòng thủ đối với công trình được bảo vệ đến khoảng cách xa hơn.

Những loại vũ khí đầy triển vọng này có khả năng tấn công ở tầm bắn hơn 21 km, tức là tương đương với một tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn.

Ngoài những hệ thống phòng không đã đề cập, các nhà thiết kế Nga còn tạo ra nhiều hệ thống chống máy bay không người lái hoạt động hiệu quả, điển hình như đã có thông tin về những biến thể tên lửa mới, ví dụ như loại Alazan hiện đại hóa, chúng sẽ sớm trực chiến.