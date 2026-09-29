Nga thiệt hại khi tàu phá băng 20 nghìn tấn bốc cháy tại cảng

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu phá băng chạy bằng động cơ diesel-điện mang tên Đô đốc Makarov của Nga, khi nó đang sửa chữa tại Nhà máy đóng tàu Kronstadt.

Theo thông tin sơ bộ thì ngọn lửa bùng phát ở ngay khoang lái, đây là nơi đặt các bộ phận điều khiển quan trọng và diện tích bị hư hại trước đó được ước tính là khoảng 100 m².

Tổng cộng 52 nhân viên cứu hộ và 10 phương tiện chữa cháy đã tham gia dập lửa. Trong vòng 2 giờ, họ đã khoanh vùng và dập tắt được vụ hỏa hoạn.

Theo dữ liệu ban đầu, không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn vừa xảy ra. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy và mức độ thiệt hại đối với con tàu phá băng nói trên.

Cần nhắc lại, Đô đốc Makarov là một tàu phá băng cỡ lớn chạy bằng động cơ diesel-điện thuộc Dự án R-1039, được đóng vào năm 1975 tại xưởng đóng tàu Wärtsilä ở Helsinki, Phần Lan.

Con tàu này thuộc loạt tàu phá băng kiểu Ermak được đóng tại Phần Lan theo đơn đặt hàng của Liên Xô. Mục đích chính của nó là dẫn đường cho các tàu vận tải trong điều kiện băng giá khắc nghiệt vùng Bắc Cực.

Các đặc điểm kỹ thuật chính của tàu phá băng Đô đốc Makarov bao gồm Lượng giãn nước đầy tải khoảng 20.247 tấn; Chiều dài 134,84 m; Chiều rộng 26,05 m; Mớn nước lên đến 11 m.

Con tàu có tốc độ tối đa khoảng 19,5 - 20 hải lý/giờ nhờ động cơ với tổng công suất khoảng 30,5 MW; Thủy thủ đoàn 58 người; Dự trữ sử dụng nhiên liệu lên đến 3 tháng; Con tàu có thể vượt qua lớp băng dày tới 1,5 m với tốc độ khoảng 2 hải lý/giờ.

Trong một thời gian dài, tàu phá băng Đô đốc Makarov hoạt động ở Viễn Đông, và sau đó tham gia vào các hoạt động ở Bắc Cực. Cuối năm 2025, nó được điều động đến Chi nhánh Lưu vực Tây Bắc của cảng Rosmorport.

Sau khi toàn bộ công việc sửa chữa hoàn tất, tàu phá băng nói trên dự kiến ​​sẽ được sử dụng để hướng dẫn tàu thuyền đến các cảng của Nga ở phía Đông Vịnh Phần Lan trong mùa đông.

Vào mùa xuân năm 2025, con tàu đã được đưa vào ụ sửa chữa để bảo trì thân vỏ cùng với chân vịt. Ngoài ra tàu phá băng này cũng đang được sửa chữa động cơ chính, công việc dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2026.

Hiện nay vai trò của những tàu phá băng như chiếc Đô đốc Makarov đã phai nhạt đi nhiều, một phần vì thời hạn sử dụng đã rất lâu khiến con tàu xuồng cấp, phần vì Nga có thêm nhiều tàu phá băng hạt nhân lớn và hiện đại hơn rất nhiều.