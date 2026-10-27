Nga tập kích, Ukraine tuyên bố đánh chặn tên lửa đạn đạo nhắm vào Kiev

Từ 18h ngày 26/10 đến sáng 27/10, Nga thực hiện cuộc tập kích mới vào Ukraine bằng tên lửa Iskander-M/S-400 và 280 máy bay không người lái. Đợt tấn công khiến cầu Pivdennyi - tuyến giao thông huyết mạch nối 2 bờ sông Dnipro bị hư hại và phải đóng cửa, kéo theo một tuyến tàu điện ngầm bị gián đoạn.

Theo Không quân Ukraine, tính đến 9h sáng 27/10, lực lượng phòng không bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 257 mục tiêu trên không, gồm 2 tên lửa đạn đạo và 255 UAV. Tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 được phóng từ tỉnh Bryansk của Nga. Số UAV gồm các loại Shahed, Gerbera và UAV mồi nhử Parodiya, trong đó 69 chiếc kiểu Shahed dùng động cơ phản lực, 56 chiếc trong số này bị bắn hạ.

Hiện trường vụ tấn công của Nga vào Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết thêm một số UAV vẫn còn trên không và giao tranh đang tiếp diễn. Vũ khí tấn công của Nga đánh trúng 25 địa điểm, còn mảnh vỡ từ mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống 16 địa điểm khác.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko công bố những bức ảnh đầu tiên về thiệt hại của cầu Pivdennyi khi cây cầu này không chỉ phục vụ xe cộ mà còn là nơi chạy qua của một phần tuyến tàu điện ngầm Xanh lá.

Hiện tại, tuyến Xanh lá đang bị gián đoạn, tàu chỉ chạy riêng rẽ trên 2 đoạn Syrets - Vydubychi và Osokorky - Chervonyi Khutir. Các nhà chức trách chưa thông báo thời điểm mở lại cây cầu hay khôi phục hoạt động bình thường của tàu điện ngầm.

Tên lửa đạn đạo của Nga cũng làm hư hại một tòa nhà hành chính ở quận Podilskyi và nhiều công trình không phải nhà ở tại 2 địa điểm khác.

Cuộc tấn công khiến nhiều cơ sở hạ tầng hư hại.

Trong khi tại tỉnh Dnipropetrovsk, Nga thực hiện hơn 40 đợt tấn công vào 5 huyện trong đêm khiến 3 người bị thương ở huyện Synelnykove. Các đợt tấn công gây cháy một tòa chung cư nhiều tầng, phương tiện, nhà dân và công trình phụ.

Trước đó, tối 26/10, đợt tấn công khác của Nga nhằm vào khuôn viên một trường đại học và khu dân cư lân cận ở Kiev khiến 1 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương, phần lớn là sinh viên.

Đợt tập kích diễn ra cùng ngày với lệnh ngừng bắn cục bộ tại thị trấn Oleshky, tỉnh Kherson có hiệu lực, phục vụ việc sơ tán dân thường và đưa hàng cứu trợ vào khu vực. Ngày 22/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với CNN rằng Ukraine đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, dù quân đội nhận được cảnh báo về tên lửa đạn đạo Nga, nhưng không có đủ phương tiện để bắn hạ.