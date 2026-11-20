Theo hãng tin Reuters, các vụ nổ liên tiếp được ghi nhận tại Kiev trong những giờ đầu ngày 20-11, sau khi Không quân Ukraine phát cảnh báo tên lửa đạn đạo đang hướng về thủ đô.

Cuộc tập kích diễn ra trên diện rộng, với nhiều khu vực khác của Ukraine cũng phát cảnh báo không kích.

Khói và lửa bốc lên sau loạt tiếng nổ ở Kiev, Ukraine ngày 2-6-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, 3 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương trong đợt tấn công.

Tên lửa Nga đánh trúng 3 cây cầu bắc qua sông Dnipro, gồm Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi và Pivdennyi.

Đây là những tuyến giao thông quan trọng kết nối hai bờ thành phố. Chính quyền địa phương phải đóng cửa hoặc hạn chế phương tiện lưu thông qua các công trình bị ảnh hưởng.

Các vụ tập kích cũng gây cháy tại một số địa điểm, làm hư hại công trình dân sự và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Một số khu vực ở thủ đô bị gián đoạn cung cấp điện, nước và hệ thống sưởi sau các đòn tấn công.

Thiệt hại không chỉ tập trung tại Kiev. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, các cuộc tấn công bằng UAV khiến 5 người bị thương, nhiều tòa nhà chung cư bị ảnh hưởng.

Ở thành phố Kharkiv, UAV Nga đánh trúng 1 bệnh viện, làm 4 người bị thương. Trong khi đó, tại Zaporizhzhia, 1 người bị thương khi UAV tấn công tàu điện.

Đợt tập kích mới diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ, sau khi Ukraine thực hiện 3 đợt tấn công nhằm vào cầu Crimea, tuyến giao thông nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga.

Trước đó, trong ngày 19-11, Kiev cũng hứng chịu đợt tấn công bằng UAV khiến 1 người thiệt mạng, 5 người bị thương, đồng thời gây hư hại tại 2 Đại sứ quán châu Âu, Nhà thờ Thánh Volodymyr và một số công trình dân cư.