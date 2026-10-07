Nga tập kích tên lửa dữ dội vào Ukraine, nổ lớn liên tiếp tại Kiev

Pravda Ukraine cho biết, Không quân Ukraine sáng nay (7/10) phát cảnh báo không kích tại thủ đô Kiev và nhiều khu vực sau khi ghi nhận quân đội Nga mở đợt tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.

Lửa khói bốc lên từ một vụ nổ ở Kiev trong một đợt tập kích của Nga. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết các tiếng nổ lớn vang lên tại nhiều khu vực của thành phố từ đêm 6 và rạng sáng 7/10. Tại quận Obolonsky, tên lửa đánh trúng khu vực có các tòa nhà "phi dân cư", trong khi tại quận Podilsky, mục tiêu bị tấn công là các nhà kho.

Hỏa lực Nga cũng đánh trúng cơ sở công nghiệp tại thành phố Dnipro, gây ra tiếng nổ lớn. Ở khu vực Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhzhia, giới chức địa phương xác nhận hạ tầng giao thông trọng yếu bị nhắm mục tiêu.

Trước đó, chiều 6/10 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình báo nước này đã ghi nhận những dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đang chuẩn bị cho một đợt tập kích quy mô lớn mới. Đêm 6/10, quân đội Ukraine phát hiện 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 cất cánh từ các sân bay trên lãnh thổ Nga.

Sau hơn 4 năm rưỡi giao tranh, xung đột Ukraine đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Reuters, Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực ứng phó các cuộc tập kích của Nga. Tổng thống Zelensky thừa nhận các mẫu UAV phản lực của Nga có tốc độ cao hơn và khó đánh chặn hơn so với các dòng UAV thông thường.

Nhờ nỗ lực trung gian của Mỹ, Nga và Ukraine đã tiến hành một số vòng đàm phán 3 bên với Washington, nhưng chưa đạt đột phá. Trở ngại lớn nhất vẫn là vấn đề lãnh thổ tại Donbass. Nga nhiều lần khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass, trong khi Kiev chưa sẵn sàng thỏa hiệp về lãnh thổ.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết ông vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine và tin rằng "hòa bình đang đến gần hơn".

"Chúng tôi vẫn chưa chấm dứt được cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Tôi từng nghĩ đây sẽ là vấn đề dễ dàng nhất đối với mình. Tuy nhiên, chúng tôi đã chấm dứt được 8 cuộc chiến, và điều tương tự cũng sẽ sớm xảy ra", ông Trump nói.