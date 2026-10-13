Nga tập kích tàu chở hàng hóa quân sự đến Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị tấn công trong đêm qua tại Kiev bao gồm một xưởng sản xuất chế tạo tên lửa và máy bay không người lái tầm xa, cùng trạm đầu máy Darnytsia.

Trong khi, tại Mykolaiv, quân đội Nga đã tấn công một trung tâm hậu cần của Nova Poshta và một nhà kho chứa máy bay không người lái.

Ngoài ra, một tàu chở hàng hóa quân sự và lưỡng dụng đang trên đường tới cảng Mykolaiv cũng bị tấn công tại khu vực cửa sông Bug.

Cùng thời điểm, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất của Ukraine nhằm vào Moscow.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho hay, trong khoảng thời gian từ 20h30 ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10, đã có 417 máy bay không người lái bay về phía khu vực Moscow.

"Hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa phần lớn số vũ khí này ngay từ xa", ông Sobyanin viết trên Telegram.

Trên thực tế, không có cuộc tấn công nào vào các cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine được ghi nhận, dù cả hai nước đều chưa chính thức xác nhận lệnh ngừng bắn các cơ sở năng lượng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mới đây.

Giá dầu thô thế giới, sau khi vượt mốc 106 USD/thùng trong phiên hôm qua, đã hạ nhiệt trong phiên hôm nay khi giới giao dịch đánh giá những diễn biến mới nhất liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê-út và những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng. Thị trường đồng thời chờ đợi xem thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga có tác động đến giá bán cuối cùng hay không.