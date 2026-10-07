Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev trong đêm bằng tên lửa, UAV

Theo Kyiv Independent, vào khoảng 21h ngày 6/10 giờ địa phương (1h ngày 7/10 giờ Việt Nam), Không quân Ukraine đã thông báo các UAV đang hướng về thủ đô Kiev.

Các phóng viên Kyiv Independent tại hiện trường cho biết những tiếng nổ đầu tiên được nghe thấy tại Kiev vào khoảng 3h15 sáng ngày 7/10 giờ địa phương (7h15 cùng ngày giờ Việt Nam). “Theo những gì tôi đếm được, có ít nhất 10-12 tiếng nổ. Âm thanh khá lớn ở khu vực trung tâm thành phố,” phóng viên Tim Zadorozhnyy của Kyiv Independent mô tả.

Các phóng viên khác của Kyiv Independent ghi nhận các vụ tập kích tại quận Podil, đồng thời nhìn thấy lửa và khói bốc lên.

Hai giờ sau, vào khoảng 5h15 ngày 7/10 giờ địa phương (9h15 cùng ngày giờ Việt Nam), các tiếng nổ một lần nữa vang lên trong đợt tấn công tên lửa thứ hai.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một vụ tấn công được ghi nhận tại một “khu vực không phải khu dân cư” chưa được xác định cụ thể ở quận Obolon, trong khi một số nhà kho bị đánh trúng tại quận Podil.

Tại các quận Shevchenkivskyi và Darnytskyi, giới chức ghi nhận một số vụ cháy do mảnh vỡ tên lửa và UAV bị đánh chặn rơi xuống.

Giới chức Kiev chưa xác định đầy đủ mức độ thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa chính thức lên tiếng về cuộc tập kích vào thủ đô Ukraine.

Một tòa nhà tại Kiev hư hại sau cuộc tập kích ngày 1/10 của Nga. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của Tổng thống Ukraine)

Trước đó, trong video đăng tải trên mạng xã hội X lúc 1h44 sáng 7/10 giờ Việt Nam, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được thông tin tình báo cập nhật về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn.

“Xin mọi người, tôi thực sự đề nghị, hãy giữ an toàn cho bản thân. Xin hãy chú ý và phản ứng khi có cảnh báo nguy cơ không kích. Các cơ quan của Ukraine và lực lượng không quân của chúng tôi đã sẵn sàng ứng phó trong phạm vi mà các phương tiện phòng thủ hiện có cho phép,” ông Volodymyr Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường viện trợ cho Kiev, đặc biệt là cung cấp thêm các hệ thống phòng không.

“Rất nhiều điều phụ thuộc vào các đối tác, vào từng nhà lãnh đạo và từng quốc gia trên thế giới đang sở hữu những phương tiện phòng thủ mà chúng tôi cần và có khả năng chuyển giao chúng cho Ukraine. Điều rất quan trọng là phải có ý chí chính trị để thực hiện điều đó, đặc biệt là tại Mỹ, tại châu Âu và từ các đối tác khác. Tôi cảm ơn tất cả những người thực sự đang giúp đỡ. Tôi cảm ơn tất cả những người sát cánh cùng chúng tôi, cùng Ukraine,” Tổng thống Zelensky nói.

Trước đó, trong đêm 5/10 và rạng sáng 6/10, TASS cho biết Ukraine đã thực hiện một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất kể từ đầu năm đến nay nhằm vào Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 868 máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ Nga và Biển Azov. TASS cho biết cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào Nga kể từ đầu năm 2026 đến nay được ghi nhận vào ngày 20/9. Khi đó, tổng cộng 1.951 UAV do lực lượng Ukraine phóng đi đã bị đánh chặn và phá hủy.