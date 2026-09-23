Nga tập kích quy mô lớn, loạt 'mắt xích' công nghiệp và hậu cần Ukraine bị đánh trúng

Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), đánh trúng các cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhiên liệu, logistics và hạ tầng cảng tại nhiều khu vực trong đêm 21, rạng sáng 22/9 (giờ địa phương).

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập kích sử dụng các loại vũ khí chính xác cao phóng từ đất liền, trên biển và trên không, cùng UAV tấn công một chiều. Theo Bộ này, các mục tiêu gồm những doanh nghiệp thuộc ngành luyện kim, hóa chất và công nghiệp quốc phòng của Ukraine; các cơ sở nhiên liệu và năng lượng; hạ tầng cảng và các tàu tham gia vận chuyển hàng tiếp tế cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tại Kyiv, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập kích nhằm vào Fire Point, công ty mà Moscow cáo buộc sản xuất các linh kiện và bộ phận chiến đấu cho tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo. Cuộc tập kích cũng đánh trúng kho nhiên liệu Grandterminal, nơi theo phía Nga được lực lượng Ukraine sử dụng để tiếp nhận và phân phối nhiên liệu diesel.

Cuộc tập kích cũng nhằm vào các cơ sở công nghiệp tại tỉnh Dnipropetrovsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một nhà máy thép tại Kryvyi Rih, nơi sản xuất các sản phẩm luyện kim phục vụ mục đích quân sự, đã bị đánh trúng. Nhà máy cán ống Interpipe cũng bị tập kích. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Interpipe cung cấp kim loại cán được sử dụng để chế tạo thân, động cơ, cánh và các bộ phận khác của UAV tầm xa.

Tại Pavlohrad, nhà máy Sovrakhim bị tập kích. Bộ Quốc phòng Nga mô tả đây là cơ sở sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa và thuốc súng, cũng như các bộ phận chiến đấu và thành phần nhiên liệu tên lửa cho tên lửa đạn đạo FP-9 của Fire Point. Nga cho biết, 3 trung tâm logistics của Sirius Extrusion tại Dnipro cũng bị đánh trúng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một cơ sở hạ tầng đường sắt nằm trong số các mục tiêu tại tỉnh Vinnytsia, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, tại tỉnh Poltava, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhà máy lọc dầu Kremenchuk bị tập kích. Cơ sở này được mô tả là một trung tâm chế biến nhiên liệu quan trọng, tham gia cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, nhà máy thuốc lá JTI Ukraine tại Kremenchuk bị đánh trúng, đồng thời cáo buộc các cơ sở sản xuất tại đây được sử dụng để chế tạo đạn cho vũ khí bộ binh của lực lượng Ukraine.

Các cuộc tập kích cũng mở rộng tới Odessa và khu vực lân cận. Nga cho biết, 2 trung tâm logistics tại Odessa và một trung tâm logistics của Nova Poshta ở Illichivsk bị đánh trúng. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm các cơ sở này được sử dụng để cất trữ và phân phối hàng hóa quân sự và hàng lưỡng dụng dành cho lực lượng Ukraine.

Nga cũng báo cáo các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng cảng tại Reni, cho rằng những cơ sở này được sử dụng để dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự, nhiên liệu và dầu mỡ phục vụ quân đội Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 212 UAV trong đêm, trong đó có các UAV loại Shahed, cùng 4 tên lửa hành trình Kalibr, 8 vũ khí Banderol/Dan-T và tên lửa Oniks. Ukraine cũng ghi nhận Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M, S-400 và KN-23.

Không quân Ukraine tuyên bố phần lớn UAV và tên lửa đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine đưa tin các cuộc tập kích gây thiệt hại vật chất lớn.

Nga đã tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine trong những tuần gần đây, nhằm đáp trả việc các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga gia tăng. Bên cạnh những đợt tập kích hỗn hợp quy mô lớn, quân đội Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tập kích tầm xa quy mô nhỏ hơn.

Xem thêm >>> Nga không kích vị trí quân sự Ukraine: