Ảnh chụp cho thấy một đoạn cây cầu Crimea bị sập sau cuộc tấn công đêm 16-11. Ảnh: Telegram

Theo truyền thông Ukraine, các vụ nổ lớn bắt đầu vang lên tại Kiev khoảng 1 giờ 25 ngày 20-11 (giờ địa phương), chỉ vài phút sau khi Không quân Ukraine phát cảnh báo tên lửa đạn đạo Nga đang hướng về thủ đô. Các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV tiếp diễn trong nhiều giờ, khiến nhiều khu vực của thành phố rung chuyển.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, ít nhất 3 trong số 6 cây cầu bắc qua sông Dnieper bị tập kích, gồm Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi và Pivdennyi (cầu Nam). Một số công trình bị hư hại, buộc chính quyền thành phố đình chỉ hoặc hạn chế phương tiện lưu thông. Cụ thể, giao thông từ bờ phải sang bờ trái trên cầu Podilsko-Voskresenskyi bị đình chỉ hoàn toàn. Cầu Darnytskyi đang được các cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại. Trong khi đó, cầu Nam vẫn cho phép phương tiện lưu thông một chiều từ bờ trái sang bờ phải, nhưng áp dụng giới hạn tải trọng tối đa 10 tấn đối với phương tiện thông thường và 18 tấn đối với phương tiện giao thông công cộng. Ông Klitschko kêu gọi người dân hạn chế sử dụng ô-tô nếu không thực sự cần thiết, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện làm việc từ xa nhằm giảm áp lực giao thông trong thời gian khắc phục hậu quả.

Theo Reuters, đây là một trong những cuộc tập kích lớn nhất nhằm vào hệ thống cầu kết nối hai bờ thủ đô Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Trước đó, hãng thông tấn Ukraine UNN cho biết thành phố đã hứng chịu ít nhất 5 đợt tập kích tên lửa trong đêm.

Tài khoản AMK Mapping chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự nhận định Nga đã triển khai số lượng lớn vũ khí tấn công, gồm 65 tên lửa hành trình Kh-101, 22 tên lửa Kalibr, 21 tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng nhiều loại tên lửa khác. Tuy nhiên, Bộ tư lệnh Không quân Ukraine chưa công bố thống kê chính thức về số lượng vũ khí được sử dụng cũng như tỷ lệ đánh chặn.

Bên cạnh các cây cầu, nhiều khu vực tại Kiev cũng ghi nhận cháy nổ và thiệt hại cơ sở hạ tầng. Chính quyền thành phố cho biết các vụ việc xảy ra tại ít nhất 3 quận Obolonskyi, Podilskyi và Holosiivskyi. Tại quận Obolonskyi, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khiến một tòa nhà 3 tầng bốc cháy. Hỏa hoạn cũng xảy ra tại một tòa nhà ở khu vực phi dân cư thuộc quận Podilskyi và một tòa nhà văn phòng tại quận Holosiivskyi. Theo một số nguồn tin, cuộc tấn công khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Hiện các lực lượng chức năng Ukraine tiếp tục đánh giá thiệt hại tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông và hậu cần quân sự tại Kiev cùng nhiều địa phương khác của Ukraine. Moscow cho biết các mục tiêu bao gồm những cây cầu phục vụ vận chuyển vũ khí, nhà máy sản xuất tên lửa, các đầu mối đường sắt và cơ sở năng lượng.

Đòn đáp trả sau các cuộc tập kích cầu Crimea

Đợt tập kích quy mô lớn của Nga diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea. Phát biểu ngày 19-11 bên lề cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, ông Putin khẳng định Nga sẽ không tìm kiếm thỏa thuận đình chỉ một phần các hoạt động quân sự sau những cuộc tập kích này. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo: "Đòn đáp trả của chúng tôi sẽ đau đớn hơn nhiều so với những gì họ đã làm với cây cầu". Theo ông Putin, Moscow từng xem xét các đề xuất ngừng bắn trên biển và trong lĩnh vực năng lượng với Ukraine, nhưng những cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea khiến Nga không còn muốn cân nhắc các phương án tạm dừng hoạt động quân sự nói trên.

Trong tuần qua, Ukraine được cho là đã tiến hành 3 đợt tấn công nhằm vào cầu Crimea, tuyến giao thông dài 19km bắc qua eo biển Kerch, kết nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Các cuộc tập kích ngày 16 và 17-11 gây hư hại nghiêm trọng cho một phần cầu đường bộ. Đến rạng sáng 19-11, công trình tiếp tục trở thành mục tiêu, khiến hoạt động đường sắt phải tạm thời gián đoạn để đánh giá thiệt hại. Hai bên đưa ra những thông tin khác nhau về phương tiện và loại vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Cầu Crimea từng nhiều lần bị tập kích kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang năm 2022. Nga khẳng định công trình chủ yếu phục vụ mục đích dân sự, trong khi Kiev coi đây là mục tiêu quân sự hợp pháp do có vai trò trong kết nối và hậu cần của Nga tại bán đảo. Ở chiều ngược lại, các cây cầu bắc qua sông Dnieper tại Kiev có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông và hoạt động vận chuyển giữa hai khu vực phía Đông và phía Tây thủ đô. Theo nhà phân tích quân sự Franz-Stefan Gady tại Áo, việc các cây cầu này bị phá hủy hoặc gián đoạn hoạt động có thể ảnh hưởng đáng kể đến dòng vận chuyển đạn dược, nhiên liệu và lực lượng tiếp viện của Ukraine từ phía Tây sang phía Đông.