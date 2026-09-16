Nga tập kích nhiều khu vực Ukraine: Hé lộ chiến dịch đánh vào 'mạch máu' đường sắt

Đêm 15/9/2026, lực lượng Nga tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào các mục tiêu quân sự tại 6 khu vực của Ukraine. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 200 UAV tấn công nhằm vào nước này, trong đó có các UAV mồi nhử loại Parody.

Cuộc tập kích trong đêm là diễn biến mới nhất trong chiến dịch kéo dài nhằm vào hạ tầng đường sắt của Ukraine, bao gồm đầu máy, kho đầu máy và ga phân loại, cùng các cửa khẩu giáp Moldova, Romania và Ba Lan. Mục tiêu là cắt đứt các tuyến đường vận chuyển vũ khí, trang thiết bị từ châu Âu vào Ukraine.

Ở tỉnh Odesa các mục tiêu bị tấn công gồm: Trung tâm hậu cần tại làng Velyka Balka, nơi lưu trữ và phân phối hàng quân sự được chuyển đến từ nước ngoài; nhà kho của Học viện Quân sự Liên quân tại Odesa; một tàu chở hàng khô và một phà RO-RO vận chuyển hàng hóa cho Lực lượng Vũ trang Ukraine ở cảng Chornomorsk; một tàu chở hàng quân sự ở cảng Odesa.

Ở tỉnh Volyn, các mục tiêu bị tấn công gồm: một đoàn tàu chở hàng quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong đó có UAV và linh kiện do nước ngoài sản xuất, gần làng Rymachi; cửa khẩu quốc tế Yahodyn giáp Ba Lan.

Ngoài ra, tại các khu vực như tỉnh Kharkiv, Zaporizhzhia, tỉnh Kherson các mục tiêu quân sự, điểm hậu cần phục vụ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đã trở thành mục tiêu của Nga.

Các cuộc tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng giao thông Ukraine diễn ra có hệ thống. Mục tiêu là làm tê liệt các hành lang vận tải, ngăn vũ khí, đạn dược và trang thiết bị từ châu Âu được đưa ra tiền tuyến.

Các quan chức Ukraine cho biết, 509 đầu máy và 249 toa tàu đã bị hư hại. Tính đến ngày 14/9, cơ sở dữ liệu của dự án Lostarmour ghi nhận 307 trường hợp phương tiện đường sắt bị hư hại hoặc phá hủy, có hình ảnh hoặc video xác nhận.

Cường độ tập kích đang gia tăng: trong 6 tháng đầu năm 2026, có 141 đầu máy và phương tiện kéo khác được xác định đã bị phá hủy hoặc hư hại, so với 222 chiếc vào giữa tháng 9. Đầu máy diesel vẫn là loại chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các tổn thất được báo cáo, dù chênh lệch trước đây giữa đầu máy diesel và đầu máy điện đang thu hẹp. Trong tháng 7, có 105 đầu máy diesel và 72 đầu máy điện; đến tháng 9, con số này lần lượt là 143 và 111.

Những đầu máy chạy tuyến chính, đặc biệt là VL8, ngày càng trở thành mục tiêu, cùng với các đoàn tàu chở khách đang dừng tại ga. Các UAV tấn công mới có khả năng nhận diện mục tiêu bằng AI đã làm tăng đáng kể hiệu quả tập kích nhằm vào phương tiện đường sắt.

Những nỗ lực của Ukraine nhằm bù đắp tổn thất bao gồm sửa chữa tối thiểu và đưa trở lại sử dụng số lượng lớn nhất có thể các đầu máy còn hoạt động được trong kho dự bị, trong đó có các đầu máy ChS2 và VL8 chưa được hiện đại hóa. Chính phủ đã giao Bộ Tài chính cấp kinh phí khôi phục đội đầu máy, nhưng chưa công bố số tiền hoặc thời hạn thực hiện.

Ukraine cũng đang chuyển đổi đường sắt khổ 1.520 mm sang khổ tiêu chuẩn 1.435 mm dành cho các đoàn tàu châu Âu. Đoạn từ biên giới Ba Lan đến Lviv dự kiến hoàn thành vào khoảng tháng 4-6/2027, Chernivtsi và Lutsk sẽ được triển khai tiếp theo. Tổng chi phí được công bố của dự án đến Lviv vào khoảng 10 tỷ euro, một nửa do Quỹ Kết nối châu Âu của EU chi trả. Ngoài ra, Kyiv đã đề nghị các nước phương Tây cung cấp đầu máy tương thích với khổ đường 1.520 mm.

Việc thay thế số đầu máy bị tổn thất bằng các lô hàng viện trợ nước ngoài trong thời gian ngắn là gần như không thể. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, hơn 250 đầu máy đã bị phá hủy hoặc hư hại trong năm nay, và hơn 500 chiếc kể từ khi xung đột bắt đầu.