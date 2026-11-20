Theo Kyiv Independent, lực lượng Nga sáng 20/11 tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine, gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông.

Hàng loạt tiếng nổ xuất hiện tại thủ đô Kiev vào khoảng 6h25 sáng 20/11 giờ Việt Nam, chỉ vài phút sau khi Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo Nga đang hướng về thành phố.

Các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV tiếp tục diễn ra trong những giờ sau đó, với nhiều tiếng nổ được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 8h đến 11h30 ngày 20/11 giờ Việt Nam.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết ba cây cầu bắc qua sông Dnipro, bao gồm Podilsko-Voskresenskyi, Pivdennyi và Darnytskyi, đều bị hư hại trong cuộc tập kích.

Theo Reuters, đây là đợt tập kích có quy mô lớn nhất nhằm vào các tuyến giao thông kết nối hai bờ sông Dnipro tại thủ đô Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

Kiev có dân số khoảng 3 triệu người, với 6 cây cầu chính phục vụ nhu cầu di chuyển giữa hai bờ sông Dnipro. Việc ba cây cầu bị hư hại cùng lúc khiến hoạt động giao thông tại thủ đô Ukraine bị ảnh hưởng đáng kể, theo Kyiv Independent.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi người dân hạn chế di chuyển bằng ô tô cá nhân nếu không thực sự cần thiết, đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp triển khai hình thức làm việc từ xa nếu điều kiện cho phép.

Ngoài thủ đô Kiev, các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương khác của Ukraine, bao gồm Lviv, Ivano-Frankivsk, Kryvyi Rih, Kharkiv và Dnipro.

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một tòa nhà ở thủ đô Kiev sau cuộc tập kích của Nga ngày 20/11. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 20/11 thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông tại nhiều khu vực của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các mục tiêu tại Kiev bao gồm những cây cầu đường bộ và đường sắt mà phía Nga cho rằng được sử dụng để vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự tới tiền tuyến.

Cuộc tập kích ngày 20/11 diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu công khai phản ứng về những cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào cầu Crimea trong những ngày qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đây là một tuyến giao thông quân sự quan trọng của Nga ở phía nam, đồng thời cho rằng cuộc tập kích nhằm đáp trả việc Nga liên tục tấn công các cơ sở năng lượng, hệ thống đường sắt và những công trình khác của Ukraine.

Trong cuộc họp báo tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) tối 19/11, sau cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả.

“Trước hết, tôi muốn nói rằng cầu Crimea là một công trình hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự. Từ khá lâu nay, và nhân đây tôi cũng xin nói rằng chính tôi đã trực tiếp đưa ra chỉ thị về vấn đề này, chúng tôi không sử dụng cầu Crimea để vận chuyển thiết bị quân sự hay đạn dược,” Điện Kremlin dẫn phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Theo ông Putin, trước đó, ông đã thảo luận với các thành viên Hội đồng An ninh Nga về khả năng đạt được một thỏa thuận liên quan đến việc tạm ngừng các cuộc tấn công trên biển và nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, những cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào cầu Crimea đã khiến Moscow thay đổi lập trường về vấn đề này.

“Sau những cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea, sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Chúng tôi sẽ đáp trả những cuộc tấn công này. Và tôi muốn tất cả mọi người biết điều đó,” Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

“Tôi tin rằng những hành động đáp trả của chúng tôi sẽ khiến chính quyền Kiev phải chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều so với những gì họ đã gây ra cho cây cầu Crimea,” người đứng đầu Điện Kremlin nói.

Theo Reuters, tính đến hết ngày 19/11, Ukraine đã tiến hành ba cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea trong tuần này. Trong đó, cuộc tập kích ngày 17/11 đã khiến một đoạn cầu đường bộ bị sập hoàn toàn.