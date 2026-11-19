Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/11 thông báo tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa chính xác cao phóng từ mặt đất, trên không và máy bay không người lái (UAV), nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng, cảng biển và giao thông phục vụ quân đội Ukraine.

Tại Kiev, Nga tuyên bố đánh trúng cơ sở của hai công ty Techno-Lynx và Ukrplastic, bị cáo buộc tham gia sản xuất UAV tấn công tầm trung và tầm xa.

Hai cây cầu Pivnichny và Pivdenny, được sử dụng để vận chuyển vật tư, thiết bị quân sự, cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo FP-9, tên lửa hành trình FP-5 và đầu đạn dành cho tên lửa FP-7, Grom-2, Neptune tại các tỉnh Zaporizhzhia, Cherkasy và Dnipropetrovsk cũng bị tập kích.

Nga đồng thời tuyên bố đánh trúng trạm biến áp, nhà máy điện tại Dnipropetrovsk và Kharkov, cùng hạ tầng cảng Izmail và tàu chở hàng quân sự tại Chornomorsk.

Theo Bộ tư lệnh không quân Ukraine, Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa hành trình Iskander-K, Zircon, Kh-59/69 và đạn phòng không S-400 hoán cải, kết hợp 306 UAV cùng tên lửa lai UAV Banderol.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 205 UAV, 3 tên lửa Kh-59/69 và 3 quả Banderol. Tuy nhiên, vũ khí Nga vẫn đánh trúng 44 địa điểm.

Tài khoản AMK Mapping chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở cho biết Nga phóng tổng cộng 46 tên lửa, gồm 30 quả Iskander-M, 10 quả Iskander-K, 4 quả Zircon và 2 quả Kh-59/69.

Đáng chú ý, 4 tên lửa Zircon được cho là nhằm vào thành phố Smila thuộc tỉnh Cherkasy, nơi có cơ sở sản xuất tên lửa FP-9 và linh kiện Neptune-MD.

Giới chức Kiev xác nhận hai cầu Pivnichny và Pivdenny bị hư hại, buộc phải đình chỉ lưu thông để kiểm tra.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết các kỹ sư đang đánh giá mức độ thiệt hại trước khi quyết định thời điểm mở lại.

Hai cây cầu này nằm trong số 3 tuyến cầu trọng yếu bắc qua sông Dnieper tại Kiev. Việc gián đoạn lưu thông có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa và điều động phương tiện giữa hai bờ thành phố.