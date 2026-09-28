Nga tập kích loạt trung tâm dữ liệu và hạ tầng viễn thông Ukraine

“Chỉ riêng hôm nay và chỉ riêng tại Kiev, các UAV phản lực của Nga đã tập kích một tòa chung cư bình thường, một xưởng sửa chữa ô tô, một số nhà kho và các cơ sở thông tin liên lạc. Nga hoàn toàn không có bất kỳ mục tiêu quân sự nào khi làm điều này, đây đơn thuần là nỗ lực nhằm gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể cho chúng tôi,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 27/9 giờ địa phương, tức sáng 28/9 giờ Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tổng cộng 277 UAV trong các cuộc tập kích nhằm vào nước này và đã ghi nhận thương vong.

“Nếu Nga thực sự chuẩn bị cho bất kỳ bước đi thực chất nào nhằm giảm leo thang căng thẳng, như họ tuyên bố, đặc biệt với các nhà đàm phán Mỹ, thì làn sóng tấn công bằng UAV này đã không xảy ra. Chúng ta cần nhìn nhận tình hình một cách tỉnh táo,” ông Volodymyr Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, tiêu biểu là các đối tác của Kiev trong G7 và G20, gia tăng sức ép lên Nga.

“Nga biết cách phát đi những tín hiệu ngoại giao mang tính khích lệ mà thế giới muốn nghe. Họ biết cách phát đi những tín hiệu như vậy nhằm trì hoãn các biện pháp cứng rắn mà thế giới có thể thực hiện để đáp trả cuộc xung đột. Các biện pháp trừng phạt mới phải có hiệu lực ngay từ tháng 10 để tạo nền tảng vững chắc hơn cho việc thay đổi tình hình và thúc đẩy Nga tiến tới ngoại giao thực chất,” ông Zelensky tuyên bố.

Khung cảnh một vùng ngoại ô Kiev sau cuộc tập kích của Nga ngày 27/9. Ảnh: Văn phòng Tổng Công tố Ukraine

Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/9 giờ địa phương thông báo quân đội nước này đã tấn công các trung tâm dữ liệu của các nhà mạng di động, cùng nhiều kho hàng và cơ sở hạ tầng thiết yếu trên khắp Ukraine.

Tại Kiev, các cuộc tấn công nhắm vào một trung tâm dữ liệu của nhà mạng Vodafone Ukraine tại Kiev. Bộ Quốc phòng Nga mô tả Vodafone Ukraine là một trong “những công ty lớn nhất cung cấp dịch vụ thông tin di động và Internet tốc độ cao” cho quân đội Ukraine. Cùng ngày, phía Nga tuyên bố đã tấn công các trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ Internet Omega Telecom và nhà mạng Kyivstar.

Trước đó, vào ngày 26/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã sử dụng UAV tấn công trung tâm xử lý dữ liệu Kosmonova ở Kiev. Phía Nga cho biết đây là nơi cung cấp dịch vụ Internet di động và hỗ trợ hệ thống Internet vệ tinh Starlink cho quân đội Ukraine.

Theo Kyiv Independent, giới chức Ukraine cho biết một UAV đã đâm trúng tòa nhà văn phòng đặt trung tâm dữ liệu của Kosmonova ở quận Solomyansky thuộc thủ đô Kiev.