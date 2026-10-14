Nga tập kích Kiev, Ukraine nói không nhận cảnh báo từ phương Tây

Không quân Ukraine cho biết, trong các ngày 12 và 13/10, Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tập kích các mục tiêu tại thủ đô Kiev và nhiều khu vực.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev không nhận được cảnh báo từ các đối tác phương Tây trước các vụ phóng tên lửa, khiến hệ thống cảnh báo không kích không được kích hoạt kịp thời.

Toà nhà ở Kiev bốc cháy trong đợt tập kích đêm 13/10. Ảnh: PravdaUkraine

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết các mục tiêu bị tấn công bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, trong đó có một nhà máy nhiệt điện quan trọng tại Kiev. “Nga tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo và chúng ta không nhận được cảnh báo nào từ các đối tác”, ông viết.

Theo giới chuyên gia, thông tin tình báo về thời điểm phóng, quỹ đạo và khả năng xác định mục tiêu của tên lửa có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực phòng thủ của Ukraine. Hệ thống vệ tinh hồng ngoại của Mỹ có thể phát hiện tín hiệu nhiệt phát ra khi tên lửa rời bệ phóng, qua đó cung cấp cảnh báo sớm và tạo thêm thời gian để các lực lượng phòng không triển khai phương án ứng phó.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định Kiev vẫn tiếp tục nhận được thông tin tình báo quân sự từ Washington. Ông cho rằng việc cảnh báo không được đưa ra kịp thời có thể liên quan đến đặc điểm của loại vũ khí Nga sử dụng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 khẳng định Washington vẫn chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine và đang làm việc với cả Kiev lẫn Moskva nhằm chấm dứt xung đột.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hạn chế trong năng lực cảnh báo sớm tên lửa của châu Âu. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Mỹ hiện giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động phát hiện tên lửa đạn đạo từ không gian, trong khi các nước châu Âu chưa có hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm tương đương được triển khai đầy đủ. Điều này khiến khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa và chia sẻ dữ liệu cảnh báo của phương Tây vẫn phụ thuộc đáng kể vào Washington.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày 11/10 thông báo về một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine. Trước đó, ông Trump chỉ trích các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Nga, cho rằng những hoạt động này góp phần đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Marine One sáng 13/10 (giờ Hà Nội), ông Trump khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi Tổng thống Zelensky “cần tập trung hơn vào việc đạt thỏa thuận thay vì chỉ nói về nó”.