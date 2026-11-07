Nga tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo sau cảnh báo của ông Zelensky

Theo các phóng viên của Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, hàng loạt tiếng nổ xuất hiện tại Kiev sau khi Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo đang hướng về thủ đô trong đêm 6/11 và rạng sáng 7/11 giờ địa phương.

Trong đợt tấn công đầu tiên, Không quân Ukraine cho biết ít nhất 6 tên lửa đã được phóng nhằm vào thành phố chỉ trong vòng vài phút, ngay trước 23h ngày 6/11 giờ địa phương, tức 4h sáng 7/11 giờ Việt Nam.

Khoảng 30 phút sau, người dân nhận được thông báo kết thúc cảnh báo không kích. Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau, cảnh báo không kích một lần nữa được phát đi.

Một đợt tên lửa khác tiếp tục nhắm vào Kiev ngay sau 6h sáng 7/11 giờ Việt Nam. Các phóng viên của Kyiv Independent ghi nhận thêm ít nhất 6 tiếng nổ lớn.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo đã xảy ra các vụ nổ tại khu vực ngoại ô thành phố, đồng thời cảnh báo Nga đang sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công các cơ sở hạ tầng.

Theo Kyiv Independent, một cuộc tấn công bằng UAV phản lực của Nga tại huyện Brovary đã khiến một ngôi nhà bốc cháy và làm một người bị thương. Người này đã được chuyển đến bệnh viện điều trị do bị bỏng.

Hiện chưa thể xác định đầy đủ mức độ thiệt hại do các đợt tập kích gây ra.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại một ngôi nhà bị phá hủy ở huyện Brovary, rạng sáng 7/11. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Trước đó, vào khoảng 3h15 rạng sáng 7/11 giờ Việt Nam, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng theo các báo cáo tình báo, Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này.

“Hôm nay, tôi đã nghe báo cáo từ các quan chức quân đội, chính phủ và các công ty năng lượng về công tác bảo vệ cơ sở hạ tầng, cũng như việc khắc phục hậu quả các cuộc tấn công của Nga. Điều rất quan trọng là phải có sự ứng phó thực sự nhanh chóng ở tất cả các cấp.

Chúng tôi đã quyết định tăng số lượng các đội sửa chữa. Đồng thời, chúng tôi cũng quyết định rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả các cuộc tấn công,” ông Zelensky phát biểu trong video đăng trên mạng xã hội X sáng 7/11.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang tìm cách phá hủy lưới điện, máy biến áp và các thiết bị phân phối điện.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các cây cầu bắc qua sông Dnipro và cơ sở hạ tầng dân sự của chúng tôi. Không quân Ukraine và toàn bộ Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp phòng vệ. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng,” Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về cuộc tập kích sáng 7/11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Ở chiều ngược lại, trong bài viết đăng trên mạng xã hội X đêm 6/11 giờ Việt Nam, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch tấn công nhằm vào ngành công nghiệp lọc dầu của Nga vẫn đang tiếp diễn, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở năng lượng Ukraine.

“Tôi đã nhận được báo cáo về các cuộc tấn công tầm sâu của Ukraine. Tôi cảm ơn từng đơn vị vì đã thực hiện các đòn tấn công chính xác, đồng thời cảm ơn toàn thể Lực lượng Quốc phòng và An ninh Ukraine vì đã kiên trì thực hiện các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine,” ông Zelensky viết.

“Các biện pháp trừng phạt tầm xa, những cuộc tấn công tầm trung của chúng tôi, cùng với toàn bộ sức ép mà các đối tác đang gây ra đối với Nga, chính là những yếu tố tạo động lực cho các cuộc đàm phán thực chất,” nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm.