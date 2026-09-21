Nga tập kích hàng loạt khu vực Ukraine sau khi Moscow bị tấn công

“Một cuộc tấn công có chủ đích của Nga nhằm vào Zaporizhzhia đã bắt đầu từ tối qua. Các tòa chung cư 9 tầng, một cơ sở của trường đại học, một trung tâm mua sắm đã bị hư hại. Tính đến thời điểm hiện tại, 5 người được thông báo bị thương và một số cư dân đã được sơ tán,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 21/9.

Theo ông Zelensky, ngoài Zaporizhzhia, Nga còn tập kích nhiều khu vực khác tại Ukraine.

“Tại Lozova, tỉnh Kharkiv, một phụ nữ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Ba người khác bị thương. Nhìn chung, trong tối qua và suốt đêm, Nga đã tấn công 10 khu vực của chúng tôi. Nga không hề giảm mức độ leo thang và đang phát đi nhiều tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng mở rộng cuộc xung đột,” Tổng thống Ukraine viết.

Hỏa hoạn tại Ukraine sau đòn tập kích của Nga. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của Tổng thống Ukraine)

Kyiv Independent cho biết giới chức địa phương tại Donetsk, Sumy, Kherson, Odesa, Chernihiv và Dnipropetrovsk đều xác nhận các khu vực này bị Nga tập kích. Tổng cộng 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong đêm 20/9 và rạng sáng 21/9.

Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào các trung tâm logistics, kho hàng và cảng tại Ukraine, cũng như các tàu mà phía Nga cho là tham gia hỗ trợ quân đội Ukraine.

“Đêm qua, lực lượng Nga đã sử dụng UAV tấn công các trung tâm logistics, kho hàng và cảng tại Ukraine, cũng như các tàu tham gia hỗ trợ quân đội Ukraine. Theo kết quả của cuộc tấn công, các mục tiêu đã bị đánh trúng tại tỉnh Odesa,” TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc Phòng Nga.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại cảng Izmail ở Odesa, các cơ sở hạ tầng cảng được sử dụng để bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự đã bị tấn công. Ngoài ra, phía Nga cho biết một tàu chở hàng đang vận chuyển hàng hóa được cho là nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine tới cảng Odesa cũng bị đánh trúng khi đang di chuyển trên biển.

Trước đó, ngày 20/9, Nga cho biết Ukraine tiến hành đợt tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào thủ đô Moscow và vùng lân cận trong ngày cuối của cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

“Kể từ ngày 19/9, hơn 1.600 UAV đã bị đánh chặn trên các mặt trận, trong đó có 450 UAV đang hướng về thành phố Moscow. Cuộc tấn công chưa từng có này rõ ràng được lên kế hoạch nhằm làm phá hoại cuộc bầu cử. Đối phương đã thất bại,” RT dẫn lời Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin.

Theo ông Sobyanin, một số UAV đã tiếp cận Nhà máy lọc dầu Moscow tại quận Kapotnya, gây hư hại tại cơ sở này.

Trong khi đó, thương vong đã được báo cáo tại vùng Moscow, khu vực hành chính bao quanh thủ đô Moscow. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng và 5 người khác (gồm 2 trẻ em) bị thương khi một UAV đánh trúng một tòa nhà chung cư tại làng Sofyino, thuộc quận Ramenskoye.

Tại thành phố Ramenskoye cũng thuộc vùng Moscow, khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em, được sơ tán khỏi một tòa chung cư 21 tầng sau khi các mảnh vỡ UAV rơi xuống khiến mái tòa nhà bốc cháy. Ước tính 20 phương tiện cũng bị hư hại.

Giới chức cũng báo cáo một người thiệt mạng tại quận Orekhovo-Zuyevo, thuộc vùng Moscow, sau khi một UAV đánh trúng một ngôi nhà riêng, khiến công trình bị phá hủy và bốc cháy.

Tại những khu vực khác của vùng Moscow, một khu nhà kho ở Sofyino bốc cháy. Một UAV cũng đánh trúng một tòa nhà chung cư ở Kotelniki, khiến các căn hộ bốc cháy. Các cơ quan chức năng đang xác định liệu có người bị thương hay không.

Nhiều ngôi nhà cũng bị hư hại tại Kolomna và Yegoryevsk, trong khi hỏa hoạn đã xảy ra tại các tòa chung cư ở Leninsky, Lyubertsy và Lytkarino. Tại Istra, một tòa nhà dân cư và một cơ sở công nghiệp bị hư hại nhưng không có thương vong được báo cáo.

Video các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào Nga hôm 20/9. Video: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của Tổng thống Ukraine)