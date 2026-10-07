Nga tập kích các trung tâm dữ liệu của Ukraine

Cơ quan trên cho biết, các lực lượng Nga cũng tập kích một số mục tiêu tại khu vực Odessa, trong đó có kho vũ khí tên lửa và pháo binh, một tàu chở hàng khô vận chuyển hàng quân sự, cùng các cơ sở hạ tầng cầu cảng được sử dụng để dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự.

Cùng ngày, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 650 thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn trên đường hướng tới Thủ đô Nga trong đêm. Theo hãng thông tấn TASS, đây là một trong những cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái lớn nhất của Kiev nhằm vào khu vực Moskva trong gần 2 năm qua.

Thống đốc tỉnh Moskva Andrei Vorobyov tiết lộ 2 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong khu vực.