Nga tập kích các đầu mối hậu cần, năng lượng và cảng biển của Ukraine

Những cơ sở phục vụ vận chuyển, cung ứng và sản xuất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động quân sự của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các lực lượng Nga tiếp tục sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công những cơ sở hậu cần, công trình năng lượng phục vụ hoạt động của các cơ sở này, cũng như cảng biển và tàu thuyền được cho là hỗ trợ các hoạt động quân sự của Ukraine.

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cũng nêu một loạt mục tiêu tại các khu vực Kharkov, Khmelnitsky và Odessa. Tại tỉnh Kharkov, miền Đông Bắc Ukraine, quân đội Nga tuyên bố đã đánh trúng một cơ sở lưu trữ UAV tầm xa và tầm trung cùng các linh kiện liên quan tại khu dân cư Olshany. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là một trong những địa điểm phục vụ hoạt động của lực lượng Ukraine.

Cũng tại Kharkov, lực lượng Nga tuyên bố tập kích trạm biến áp điện PS-330 Zalyutino. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, cơ sở này cung cấp điện cho các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Một trạm biến áp PS-330 khác tại thành phố Kamianets-Podilskyi, thuộc tỉnh Khmelnytskyi ở miền Tây Ukraine, cũng nằm trong danh sách mục tiêu được phía Nga công bố. Theo thông báo, trạm biến áp này hỗ trợ hoạt động của các cơ sở hạ tầng hậu cần.

Tại tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng bốc dỡ hàng hóa tại ba cầu cảng thuộc cảng Chornomorsk. Ngoài ra, bốn nhà kho chứa hàng hóa quân sự và hàng hóa lưỡng dụng được cho là dành cho quân đội Ukraine cũng bị đánh trúng.

Phía Nga còn tuyên bố một tàu chở thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine đã bị tập kích trên biển khi đang vận chuyển hàng tới cảng Odessa. Thông báo không nêu chi tiết về danh tính con tàu, mức độ thiệt hại hay tình trạng của thủy thủ đoàn.

Các mục tiêu được Nga công bố cho thấy đợt tập kích tập trung vào những mắt xích có vai trò hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine, gồm lưu trữ UAV, cung cấp điện cho các cơ sở công nghiệp và hậu cần, cùng vận chuyển hàng hóa qua cảng biển. Nếu các cơ sở này bị hư hại đáng kể, hoạt động cung ứng vật tư và duy trì năng lực hậu cần có thể gặp gián đoạn.