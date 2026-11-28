Hình minh hoạ. Ảnh: TASS

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị tập kích nằm tại nhiều khu vực của Ukraine, trong đó có tỉnh Kiev, Odessa, Dnepropetrovsk, Zhitomir và Kharkov.

Cơ quan này cho biết một tàu vận chuyển hàng hóa quân sự cho Ukraine đã bị đánh trúng trên Biển Đen, tại vùng biển phía Nam thành phố Odessa. Bộ Quốc phòng Nga không công bố chi tiết về tình trạng con tàu, mức độ thiệt hại hay thương vong trong vụ việc.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập kích trong đêm 27/11 nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, nhiên liệu và vận tải, cùng tàu thuyền được sử dụng để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine.

Các cuộc tấn công cũng nhằm vào hệ thống đường sắt tại một số khu vực của Ukraine. Theo phía Nga, bốn đầu máy xe lửa bị đánh trúng tại Sinelnikovo thuộc tỉnh Dnepropetrovsk, Korosten thuộc tỉnh Zhitomir và Lyubotin thuộc tỉnh Kharkov. Moskva tuyên bố những phương tiện này được sử dụng để vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự cho lực lượng Ukraine.

Tại tỉnh Kiev, lực lượng Nga đã tấn công trạm biến áp Zarechye có công suất 110 kV ở thành phố Belaya Tserkov. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cơ sở này cung cấp điện cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, song không nêu rõ mức độ hư hại hay ảnh hưởng đối với nguồn cung điện tại địa phương.

Ở tỉnh Odessa, một bồn chứa nhiên liệu tại thị trấn Kiliya cũng bị đánh trúng. Theo phía Nga, bồn chứa này lưu trữ nhiên liệu phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục nhắm vào những cơ sở mà Moskva cho là có liên quan đến hoạt động quân sự của Kiev. Ukraine nhiều lần cáo buộc các đợt tấn công của Nga gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng, làm gián đoạn nguồn cung điện, nhiên liệu cũng như hoạt động vận tải.

Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố hình ảnh xác minh độc lập về toàn bộ các mục tiêu bị đánh trúng. Phía Ukraine cũng chưa đưa ra phản hồi cụ thể về những thiệt hại được Moskva thông báo.