Nga tăng tốc xuất khẩu dầu diesel, Mỹ trở thành điểm đến hàng đầu

Theo dữ liệu của S&P Global Commodities at Sea (CAS), cập nhật ngày 9/11, Nga đã xuất khẩu khoảng 410.000 tấn dầu diesel và gasoil trong tuần kết thúc ngày 5/11, tăng so với mức 358.000 tấn của tuần trước đó.

Cảng Primorsk ghi nhận lượng hàng xuất khẩu lớn nhất với 193.000 tấn, tiếp theo là Nakhodka với 67.000 tấn, Zhelezny Rog với 63.000 tấn, Ust-Luga với 37.000 tấn và Vysotsk với 30.000 tấn.

Ảnh minh họa: Theo Moskva News Agency.

Mỹ bất ngờ trở thành điểm đến hàng đầu, tiếp nhận khoảng 141.000 tấn dầu diesel Nga trong tuần, tăng mạnh so với mức 36.000 tấn tuần trước. Singapore đứng thứ hai với 87.000 tấn, tiếp theo là Morocco với 74.000 tấn và Thổ Nhĩ Kỳ với 43.000 tấn.

Đà tăng xuất khẩu diễn ra bất chấp việc Ukraine nối lại các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga sau hai tuần tạm ngừng, từ ngày 16 đến 29/10. Theo hãng thông tấn Nga Astra, trong 8 ngày đầu sau khi chiến dịch được nối lại, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công 6 nhà máy lọc dầu khác nhau.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 2,15 triệu tấn dầu diesel trong tháng 11. Tuy nhiên, ông cảnh báo các cuộc tấn công mới có thể khiến nguồn cung xuất khẩu suy giảm.

Theo CAS, lượng dầu diesel và gasoil xuất khẩu của Nga trong tháng 11 tính đến ngày 9/11 đạt 349.000 tấn. Con số này được dự báo sẽ tăng trong những tuần tiếp theo, so với tổng lượng 985.000 tấn của tháng 10.

Đáng chú ý, các lô hàng hướng đến Mỹ vẫn chưa thực sự cập cảng. Tính đến ngày 9/11, CAS xác định 5 tàu chở dầu cỡ trung đang di chuyển về phía bờ biển Đại Tây Dương của Mỹ, mang theo tổng cộng khoảng 176.000 tấn dầu diesel từ các cảng Baltic của Nga. Tuy nhiên, chưa có tàu nào cập bến và các phương tiện này vẫn có thể được chuyển hướng.

Một trong số đó là tàu Agioi Fanendes treo cờ Malta, ban đầu dự kiến đến Mỹ ngày 7/11 nhưng đã giảm tốc độ và hiện vẫn ở khu vực Tây Đại Tây Dương.

Ngày 9/10, Bộ Tài chính Mỹ đã miễn trừ một số lệnh trừng phạt, cho phép bán, vận chuyển và nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga, kể cả vào Mỹ. Sau động thái này, Moscow cũng nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu diesel được ban hành hồi tháng 7.

Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu vẫn chịu ảnh hưởng từ xung đột. Ngày 1/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu Nga cho đến khi Moscow chấm dứt các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine hoặc Mỹ cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot.